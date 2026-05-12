Sánchez defiende que el operativo de evacuación por el hantavirus ha sido "un éxito" y evita el choque con Canarias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), recibe al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom (d), en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026.Carlos Luján - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado que el operativo de evacuación de los pasajeros del crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, ha sido "un éxito" y se ha saldado sin inconvenientes: "cero incidentes", ha remarcado, al tiempo que ha eludido entrar al choque con el presidente de Canarias Fernando Clavijo, que sigue criticando la actuación del Ejecutivo central.

Sánchez ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en La Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, con el que previamente mantuvo una reunión.

Así, ha defendido la decisión de acoger la embarcación en las costas españolas al tratarse de una "responsabilidad legal" recogida en el artículo 44 del reglamento sanitario internacional del que España es firmante. Además, ha subrayado que tomó esta decisión tras recibir una "llamada de auxilio" del barco, de la OMS y también de la Unión Europea y de más de 23 gobiernos de todo el mundo, "que nos pedían ayuda para repatriar a un grupo de personas amenazadas", ha recalcado.

No obstante, considera que recibir al crucero en España suponía también una "obligación moral" con 150 familias de turistas y trabajadores que estaban pasando "el peor momento de sus vidas". "Se han repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades mediante 10 vuelos especiales y se ha saldado con cero incidentes", ha aplaudido.

Aún así ha dejado claro que no van a "bajar la guardia" y estarán "muy atentos" a la evolución de los pasajeros que ahora mismo están hospitalizados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid y a la situación "de la emergencia a nivel global".

Con la actuación de los últimos días, el jefe del Ejecutivo considera que España ha mostrado al mundo que es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional y que es un país que ayuda a otros "cuando puede y es necesario".

Además, ha criticado a quienes se han opuesto a la decisión del Gobierno de permitir que el barco llegase a las costas españolas, en concreto al puerto de Granadilla de Abona en Tenerife, aunque ha evitado dar nombres. "Algunos nos recomendaron ignorar esa llamada, unos pocos nos lo exigieron y otros que suelen opinar sobre cualquier cosa guardaron un silencio interesado", ha indicado, haciendo hincapié en que en el barco viajaban "compatriotas españoles".

"Por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas que estaban en ese crucero y por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo", ha seguido, incidiendo en que el mundo "no necesita más egoísmo ni más miedo" sino "países solidarios que quieran dar un paso al frente".

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), fue quien se opuso con más vehemencia a que el barco recalase en las islas, y reclamó en repetidas ocasiones que la evacuación se realizase desde Cabo Verde y que el barco no pusiese rumbo a Canarias.

Sánchez ha sido interrogado en dos ocasiones por las críticas de Clavijo, aunque ha evitado señalarle directamente y se ha remitido al reconocimiento internacional, en concreto a las palabras del papa León XIV que expresó "su reconocimiento y admiración a la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad y empatía", según Sánchez.

Tras ser preguntado sobre si volverá a hablar con el presidente autonómico, dado que sigue expresando su molestia con el Gobierno central, ha dicho que están "encantados de seguir hablando, conversar y dialogar con una institución tan importante como el Gobierno de Canarias".

Eso sí, ha recalcado que el Ejecutivo ha seguido su "manual de gestión de crisis" y ha tomado las decisiones "con rigor científico" y teniendo en cuenta el "asesoramiento técnico". Además ha insistido en que ha ido trasladando toda la información con "transparencia absoluta" y con "lealtad institucional".