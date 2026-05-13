Ayuso acusa al Gobierno de abandonarla en México y Sánchez, de crear problemas

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La controversia que ha envuelto al viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso por México, marcado por tensiones diplomáticas y críticas cruzadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo madrileño, sigue coleando.

Tras su abrupto final, la presidenta de la Comunidad de Madrid cargó este martes contra Moncloa por haberla «abandonado a su suerte» en «una situación de peligro extremo» tras las protestas supuestamente alentadas contra ella por la mandataria del país azteca, Claudia Sheinbaum, durante su visita. «Nos han puesto en peligro a mi equipo y a mí. (...) Han echado fuego desde aquí», denunció en la Cope. «No voy a contestar a una persona que es profesional en crear problemas y confrontarnos», afirmó Sánchez. Si bien el jefe del Ejecutivo dijo no querer «polemizar» con Ayuso, echó más leña al fuego. «La culpa es mía por existir y hacer política», le respondió con ironía la presidenta madrileña. Desde el Gobierno central rebaten las críticas de Ayuso asegurando que la mandataria autonómica nunca comunicó ningún incidente y no pidió protección a pesar de que se le ofreció antes de aterrizar en México como viene siendo «lo normal» en este tipo de desplazamientos. «Lo que no entra dentro de lo normal es decir lo contrario y generar controversia para ocultar el viaje que se ha pegado», aseguran estas mismas fuentes. Isabel Díaz Ayuso chocó con Claudia Sheinbaum al reivindicar la figura del conquistador Hernán Cortés y, tras una serie de incidentes, decidió interrumpir su agenda y suspender su presencia en la gala de los Premios Platino, patrocinada por el Gobierno madrileño, para regresar a casa. «Corté porque no quise poner en peligro a nuestro equipo. Tuvimos que desaparecer. Ni nuestras familias sabían dónde estábamos», señaló la dirigente, que temió por su seguridad y la de su gente y que asegura se tuvo que buscar su seguridad allí ante el abandono de Exteriores.