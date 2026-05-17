Elecciones en Andalucía 2026: sigue en directo la última hora de la cita electoral
Dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes
Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio. En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.
Los colegios abren a las nueve de la mañana
Los colegios electorales han abierto sus puertas esta mañana a las 9:00 horas y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que cerrarán al público. Todos los electores que aún no hayan votado disponen de este margen para ejercer su derecho al sufragio. Recuerde consultar su tarjeta censal para confirmar la mesa y el colegio que le corresponden.
109 escaños en juego
Andalucía celebra este domingo sus decimoterceras elecciones autonómicas, en las que podrán votar un total de 6.812.861 personas, lo que supone un incremento del 2,58 % con respecto al censo de los últimos comicios celebrados en junio de 2022.
A estas elecciones se presentan candidaturas de 27 partidos y tres coaliciones para obtener alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz, aunque solo trece de ellas presentan listas en las ocho provincias de la comunidad. Entre las trece formaciones que presentan candidaturas en toda Andalucía figuran las cinco que han contado con representación en el Parlamento andaluz durante la duodécima legislatura -PP, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-.