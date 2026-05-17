Elecciones en Andalucía 2026: sigue en directo la última hora de la cita electoral

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

08:51 Dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes 08:53 17/05/2026 08:53 17/05/2026 Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio. En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

08:51 Los colegios abren a las nueve de la mañana 08:51 17/05/2026 08:51 17/05/2026 Los colegios electorales han abierto sus puertas esta mañana a las 9:00 horas y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que cerrarán al público. Todos los electores que aún no hayan votado disponen de este margen para ejercer su derecho al sufragio. Recuerde consultar su tarjeta censal para confirmar la mesa y el colegio que le corresponden.

