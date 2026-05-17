Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

19:05 La cúpula del PSOE espera ya en Ferraz el resultado de las elecciones andaluzas

19:10 17/05/2026 19:10 17/05/2026 La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, y el resto de su equipo ya están reunidos en la sede del PSOE de la madrileña calle de Ferraz para conocer los resultados de las elecciones andaluzas de este domingo.





Según fuentes socialistas, la secretaria de Organización y su equipo más cercano se encuentran en la sede nacional del partido en Madrid, donde analizarán los resultados de estos comicios en los que el partido ha apelado a la coherencia de los votantes de izquierdas para lograr un gobierno de ese signo y votar a su candidata, María Jesús Montero.





Junto al equipo de Organización, también seguirá el recuento la portavoz de la formación, Montse Mínguez.





Tras el escrutinio, Torró hará una primera valoración ante los medios de los resultados de los comicios que centrarán también parte de la reunión de la Ejecutiva federal que celebrará mañana el partido en Madrid.

18:22 La participación en Andalucía es del 52 % a las 18:00 horas, 7,5 puntos más que en 2022

18:22 17/05/2026 18:22 17/05/2026 Los resultados de las elecciones andaluzas no podrán empezar a publicarse hasta las 20:43 horas, según ha decidido la Junta Electoral de Andalucía debido al retraso en la constitución de algunas mesas en tres colegios.





La jornada comenzó con la constitución de las 10.403 mesas electorales sin incidencias relevantes, salvo en el colegio Los Azahares de Sevilla Este, en el Constitución 78 de Málaga y en La Florida en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde las votaciones no pudieron comenzar en algunas mesas a las 9:00 horas.





Teniendo en cuenta los retrasos, el colegio electoral de Sevilla Este no se cerrará hasta las 20:43 horas, el de Málaga hasta las 20:14 y el de El Puerto de Santa María hasta las 20:10, justo el mismo tiempo que duró la demora en constituirse las mesas afectadas.





Ante estos retrasos en el cierre de estos colegios electorales, la Junta Electoral de Andalucía ha decidido que no podrán hacerse públicos datos de resultados de votaciones hasta las 20:43 horas, hora del cierre del último colegio, aunque sí podrán difundirse los de los sondeos a partir de las 20:00 horas, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en su comparecencia para explicar los datos de participación de las 14:00 horas.





A esa hora, la participación en las elecciones andaluzas alcanzaba el 37,25 %, tres puntos más que la registrada a la misma hora en los comicios autonómicos de 2022.

14:00 Candidato de Vox 14:01 17/05/2026 14:01 17/05/2026 El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este domingo tras ejercer su derecho al voto en Cádiz la necesidad de que en Andalucía haya un "gobierno que tenga claras sus prioridades" y que "se meta en el lío para sacar a los andaluces del lío" en el que están metidos. El candidato de Vox, en declaraciones a los medios tras haber votado en el colegio San Vicente Paúl de Cádiz, ha asegurado que los andaluces tienen este domingo "una oportunidad para que el sentido común se imponga en Andalucía" y para propiciar "un cambio en el Gobierno andaluz".

12:01 Moreno, ilusionado 12:20 17/05/2026 12:20 17/05/2026 El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha asegurado al acudir a votar en estas elecciones autonómicas que ha comprobado "ilusión" en torno a su proyecto y ha pedido a los andaluces que "no lo dejen para lo último", para que no les dé "pereza ir a votar".

Tras ejercer su derecho al voto en Málaga, en el colegio Sagrado Corazón, ha manifestado a los periodistas que llega "con buenas sensaciones" y con opciones, aunque también es consciente de la dificultad, al tratarse de ocho provincias y donde "muchos restos se van a jugar". Se ha referido a la expectación de estos comicios en medios nacionales: "Andalucía es la tercera economía de España, la comunidad más poblada, un territorio con enorme singularidad y un enorme peso". Por ello, considera que lo que pase en la comunidad andaluza también condiciona otras cosas.

Tras destacar el poder del voto, ha apelado a los ciudadanos a que ejerzan ese derecho y, ante la coincidencia con las celebraciones de primeras comuniones, les ha pedido que "no lo dejen para lo último", ya que luego puede "dar pereza ir a votar".

12:00 Montero: "Es un dñía importantísimo" 12:01 17/05/2026 12:01 17/05/2026 La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha ejercido su derecho al voto en las elecciones andaluzas en un colegio del Centro de Sevilla, desde donde ha animado a la participación y ha recordado que en los comicios regionales el voto es menor que en las generales. "Es un día importantísimo para que podamos decidir nuestro futuro y espero que todo el mundo acuda a votar con ilusión, con alegría, con esperanza y por tanto estando presente y siendo muy partícipe del futuro que para los próximos cuatro años queremos para nuestra tierra", ha señalado Montero en una atención a los medios de comunicación que han cubierto su voto, quien ha pedido que "nadie se quede en casa".

Ha explicado que va a pasar la jornada electoral con su "entorno más íntimo" y esperando que lleguen las 20.00 horas, cuando cierran los colegios electorales, "pero hay tiempo de aquí a esa hora para que todo el mundo acuda a votar, si ha tenido que salir durante el fin de semana que vuelva pronto, para acudir a las urnas con ilusión".

11:38 Participación 12:00 17/05/2026 12:00 17/05/2026 La participación en Andalucía es del 15,09 % a las 11.30 horas, casi igual que en 2022



10:59 Sin incidencias 11:38 17/05/2026 11:38 17/05/2026 La constitución de las 10.403 mesas electorales habilitadas para los comicios andaluces de este domingo se ha llevado a cabo con normalidad y sin incidencias, salvo en un colegio de Sevilla Este, si bien se desconoce de momento, hasta que la Junta Electoral se pronuncie, si supondrá un retraso en el desarrollo de la votación.

Durante una comparecencia en el Centro de Difusión de Datos instalado en Sevilla, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, ha informado de que la constitución de las 10.403 mesas instaladas en los 3.759 colegios de la comunidad se ha desarrollado con "total normalidad".

10:30 Planas anima a votar 10:58 17/05/2026 10:59 17/05/2026 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha animado este domingo a que los andaluces ejerzan su derecho al voto en unas elecciones "particularmente" importantes para Andalucía. Planas, que es el único ministro que vota en Andalucía, ha señalado a los periodistas que votar es una "acción democrática muy importante y, sin duda, lo es para el futuro de Andalucía" y, por ello, ha llamado a la participación. Tras votar en Córdoba en la sede de la empresa municipal de vivienda Vimcorsa, al encontrarse en obras su colegio electoral, ha explicado que no podrá pasar la jornada electoral en la capital cordobesa porque mañana participa en la reunión de la Asamblea de la Organización Mundial de la Sanidad Animal en París y viajará esta tarde hasta la capital francesa.

10:00 Maíllo ejerce su derecho 10:43 17/05/2026 10:59 17/05/2026 El candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, ha ejercido este domingo su derecho al voto en las elecciones autonómicas y ha realizado un llamamiento a la "ilusión y movilización" para que los andaluces decidan lo que quieren en los próximos cuatro años. Poco después de las 10:00 horas Maíllo ha acudido al Colegio Salesiano Santísima Trinidad de Sevilla donde, tras asegurar que le gusta votar temprano, ha mostrado su confianza en "una propuesta de cambio y esperanza por Andalucía".

09:30 10:33 17/05/2026 10:33 17/05/2026 El 100 % de las 10.403 mesas electorales para los comicios autonómicos andaluces estaban constituidas a las 9.45 horas, según los datos de la web de seguimiento electoral de la Junta de Andalucía. Más del 95 % de las mesas estaban constituidas a las 9.00 horas, cuando se abrían los colegios electorales, y el resto se han ido constituyendo progresivamente.

Las últimas mesas en constituirse han sido seis del distrito Este-Alcosa-Torreblanca de la ciudad de Sevilla

09:00 Abren los colegios 09:40 17/05/2026 09:40 17/05/2026 Los colegios electorales para las decimoterceras elecciones andaluzas han abierto a las 09.00 horas de este domingo, en una jornada de tiempo primaveral y de temperaturas suaves en toda la comunidad autónoma. Para estos comicios se han dispuesto 3.757 colegios electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad, con 10.403 mesas electorales para ejercer el derecho al voto. Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

08:51 Dispositivo de seguridad con más de 16.000 agentes 08:53 17/05/2026 08:53 17/05/2026 Las 10.403 mesas electorales que se habilitan este 17 de mayo contarán con "infraestructura tecnológica duplicada" para la seguridad de la transmisión de datos en la que se incorpora por primera vez la inteligencia artificial (IA) en la verificación del escrutinio. En cuanto al dispositivo de seguridad para la jornada electoral, estarán desplegados más de 16.000 agentes policiales incluyendo a 14.583 efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

08:51 Los colegios abren a las nueve de la mañana 08:51 17/05/2026 08:51 17/05/2026 Los colegios electorales han abierto sus puertas esta mañana a las 9:00 horas y permanecerán abiertos de forma ininterrumpida hasta las 20:00 horas, momento en el que cerrarán al público. Todos los electores que aún no hayan votado disponen de este margen para ejercer su derecho al sufragio. Recuerde consultar su tarjeta censal para confirmar la mesa y el colegio que le corresponden.

