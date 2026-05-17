Investigan el presunto crimen machista de un guardia civil, su mujer y su hijo en un cuartel de Alicante

Los cuerpos sin vida de un agente de la Guardia Civil, su mujer y su hijo han sido hallados con impactos por arma de fuego en una vivienda del puesto de la localidad de Dolores (Alicante).EFE

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Conmoción absoluta en el municipio alicantino de Dolores tras hallar este sábado los cuerpos sin vida y con claros signos de violencia (heridas por arma de fuego) de un agente de la Guardia Civil, su esposa y el hijo de ambos, según informó TodoAlicante.

Todo apunta a que se trata de un crimen machista, y la principal hipótesis que manejan los investigadores es que el agente acabó con la vida de su mujer e hijo, a tiros, y posteriormente se suicidó con la misma arma de fuego.

No obstante, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, señaló tras desplazarse al lugar de los hechos que la investigación se encuentra en pleno proceso tras haberse realizado una primera inspección ocular del escenario del crimen. Al existir una relación conyugal entre dos de los fallecidos, las autoridades mantienen abierta, entre otras hipótesis, la línea de un posible crimen por violencia de género. Pese a los indicios que apuntan en esa dirección -ya que no hay nada que indique la acción de personas externas al domicilio familiar- Bernabé hizo un llamamiento a la prudencia e instó a esperar a los resultados de las autopsias, programadas para este lunes, que determinarán con exactitud las circunstancias del suceso.

El agente fallecido, componente del Puesto Principal de Dolores, presenta un único disparo en la cabeza, lo que refrenda la tesis del suicidio tras cometer presuntamente el doble crimen machista. Por el momento, el hermetismo en torno a la escena es máximo, aunque las fuentes consultadas sí confirmaron que los tres cadáveres presentaban heridas por arma de fuego. Sin denuncias previas Los tres cuerpos -el matrimonio y su hijo- fueron localizados en el pabellón ocupado por el guardia civil de 55 años. Según precisan fuentes de la investigación, no existían antecedentes por violencia de género. La mujer tenía 51 años y el hijo de ambos, 24. Los hechos se encuentran bajo investigación para determinar la dinámica y las causas exactas que han provocado el fatal desenlace de los tres miembros de esta familia. El guardia muerto de un disparo en la cabeza estaba a punto de entrar en la reserva. Agentes del Equipo de Mujer-Menor (EMUME) de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación. De igual modo, la comisión judicial de la plaza número tres de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, en funciones de guardia, procedió al levantamiento de los tres cadáveres hallados en la casa cuartel de Dolores.

El Ayuntamiento de Dolores decretó tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades festivas programadas, ante "los terribles hechos ocurridos" este sábado en el municipio. El Consistorio también convocó un minuto de silencio "en señal de duelo y solidaridad" con las víctimas, sus familiares y personas allegadas. La delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, confirmó que la familia no estaba registrada en el sistema VioGén y que no existían denuncias previas por malos tratos o amenazas en el seno del matrimonio, ni tampoco vinculadas a relaciones anteriores de ninguno de los miembros.

Las pesquisas policiales continúan abiertas para determinar, entre otros detalles fundamentales para la causa, la procedencia y propiedad del arma de fuego empleada y la cronología de las muertes.