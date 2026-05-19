Las últimas horas en La Moncloa

José Luis Rodríguez Zapatero, hasta hoy presidente del Gobierno de España, recibió ayer al mediodía a DIARIO DE LEÓN en lo que fue su última jornada en La Moncloa. Llegó directamente desde el Congreso de los Diputados, tras la intervención de su sucesor Mariano Rajoy, y, desde varias zonas emblemáticas de su tarea de gobierno, compartió en exclusiva con este periódico las últimas horas de un presidente que se va y que es consciente de la dureza de estos tres últimos años.

Tal vez por ello, a Rodríguez Zapatero se le hizo extraña la jornada de ayer, en la que el debate no se centró sobre su figura y su gestión y ni siquiera tuvo que bajar a la arena del cuerpo a cuerpo con sus rivales políticos. Por eso valoró sentirse extraño, al ir solo a escuchar, después de tantos debates a sus espaldas. De alguna manera, así, aunque aún sea secretario general del PSOE, escenificaba lo que va a ser su futuro, en el que no tiene previsto participar en cuestiones de las llamadas de actualidad política, y sí dirigir sus energías y experiencia al Consejo de Estado y actividades similares.

En su cabeza están los setenta debates, pero ayer no tuvo que hablar. Fiel a la cita con este periódico, apareció por La Moncloa en torno a las 14.30 horas, y departió durante quince minutos mientras se sometía con amabilidad a la sesión de fotos del Diario.

Muy delgado, piel blanca y con una sonrisa hospitalaria, Zapatero miró hacia varios de los lugares que han sido determinantes de sus dos legislaturas, y otros puntos que fueron testigos mudos de siete años de gobierno. Y sí, podría parece emocionado de eso que inunda todo su discurso y que define como sentido de la responsabilidad.

Desde ese hall que da de lleno con la realidad política española, Zapatero casi dibujó una rosa de los vientos de la política española. Por una lado, las escaleras que dan acceso a su despacho. Por otro, la entrada a ese salón que la tele ha hecho famoso, con sus blancos sofás y en donde ha recibido a líderes. También, el paso de dos puertas al salón del Consejo de Ministros. Y, ya por fin, la célebre escalinata. El que hoy será ex presidente quiso que los leoneses vivieran, a través de las páginas del Diario, lo que fueron sus últimas horas en el Palacio de La Moncloa tras dos legislaturas y más de siete años.

Los tapices vivieron la retirada de tropas



DIARIO DE LEÓN fue ayer testigo único de un momento clave de la historia de España. José Luis Rodríguez Zapatero permitió ser acompañado en su última jornada en La Moncloa. Algunas de las estancias ya están vacías. Pero el presidente saliente quiso que quedara un testimonio gráfico con su persona, de muchos de los lugares en los que ha prestado servicio al frente del Gobierno. En el salón de tapices, por ejemplo, que no se pudo visitar, mantiene el recuerdo de que allí anunció la retirada de las tropas de Iraq.

Volverá a pasear por los ríos de León



José Luis Rodríguez Zapatero se refiere a lo que él define como síndrome de la responsabilidad para aventurar cómo será un futuro en el que el ocio vuelva a tener cabida. Y en esa vuelta a la normalidad del ocio está. Aunque cree que tardará en llegar. La pesca será, cómo no, una de sus más fieles aficiones. Volverá a pasear por los ríos de León, porque además quiere ver los muchos mosquitos que le han regalado para practicar uno de sus deportes favoritos, que si es en tierras leonesas cobra un doble valor.

Preocupado por la deuda municipal

La situación económica que vive el Ayuntamiento de León, acuciado por las deudas, es una de las preocupaciones sobre las que demuestra estar al tanto. Rodríguez Zapatero, en cuanto saluda a los periodistas leoneses, no duda en exclamar: «¿Qué tal por León?». También se acuerda de la Cultural, y valora la competitividad de la Ponferradina en su choque de hoy contra el Real Madrid. No acudirá al Bernabéu, pero demuestra su querer saber acerca de lo que pasa en León en cualquiera de sus vertientes.

Última mirada a la mesa del Consejo

Una mirada intensa hacia la alargada mesa del Consejo de Ministros. Zapatero, de pie, apoyado en la silla del presidente podría recordar una a una las muchas decisiones tomadas. El político ahora se va pero queda algo que para él va unido a lo personal, que vuelve a ser la responsabilidad de haber sido el encargado de liderar a un gran grupo de gente de su partido. Un momento en el que lo institucional se impone como memoria, y en donde lo personal, así lo piensa él mismo, no puede abstraerse a estos últimos siete años de vida pública.