Ayuso carga contra el PSOE: "Se está juzgando la corrupción y Zapatero es el padrino de sanchismo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra las "monsergas" del PSOE en su defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que es "padrino del sanchismo", y ha recordado que lo que se está juzgando es "la corrupción".

"No nos vengan con la monserga de que aquí se está juzgando a Zapatero porque se está juzgando la democracia, el progresismo... Aquí se está juzgando corrupción y Zapatero es el padrino del sanchismo", ha defendido la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, tras la investigación al expresidente del Gobierno en el caso 'Plus Ultra', en respuesta a la portavoz socialista, Mar Espinar.

Además, ha reprochado que la propia "trama de Zapatero" intentara "meterse en las obras de la Línea 11 de Metro" mientras la Comunidad de Madrid le "paraba los pies".

Es por ello que la presidenta ha censurado que el Gobierno esté dejando ante el mundo una imagen que muestra "al primer presidente de España imputado, el primer fiscal general del estado condenado y la primera dama imputada", mientras Zapatero resucita "la España de los bandos".

Por su lado, Mar Espinar ha censurado que el PP en la Comunidad solo defienda la "presunción de inocencia para su entorno" y no para el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, investigado en el caso 'Plus Ultra', además de asegurar que los 'populares' le tenían "muchísimas ganas" por haber encabezado "el mayor avance social en derechos" de España.

La portavoz socialista le ha preguntado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por qué solo vale la presunción de inocencia cuando "imputan a alguien de su entorno".

"Tenga mucho cuidado con lo que dice porque se le puede volver en su contra. Mire, señora Ayuso, ¿cómo va esto? Si imputan a alguien de su entorno, presunción de inocencia. Si imputan a cualquier otro mortal, y más si es socialista, vale cualquier titular más que una sentencia", ha reprochado.

Así, la portavoz socialista ha criticado que Díaz Ayuso disfrute "poniendo el ventilador" y ha subrayado que ella también le podría hablar de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, o del socio de su pareja "encarcelado por conspiración y contrabando", así como "de su aticazo o de su propio novio, que está imputado por cuatro delitos, pero es que los madrileños no se merecen eso".

Considera que el PP no "perdona" que Zapatero encabezara avances sociales en España, además de "firmar el final de ETA". "Ese es su legado. ¿Sabe cuál es el suyo, señora Ayuso? Pagar 5.000 millones al mayor cliente de su novio", ha aseverado.

Además, Espinar ha asegurado que Ayuso será conocida por "asfixiar a la sanidad pública, desmantelar a las universidades, expulsar a los vecinos de sus barrios para entregárselo a fondos buitres, abandonar a las trabajadoras de 0-3, posicionarse con los genocidas, los racistas y los acosadores y abandonar a los mayores".

A ello, ha añadido que los 'populares' llevan semanas anunciando la imputación de Zapatero y se ha preguntado si es que son "adivinos". "Como le gustan tanto las premoniciones sobre la justicia, le voy a hacer una. En el 27 los madrileños van a hacer justicia en las urnas, la van a mandar para casa. Dejen en paz a la justicia y rinda cuentas que es obligación", ha lanzado.