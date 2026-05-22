Muere una niña de dos años que su padre dejó olvidada en el coche y se fue a trabajar

Publicado por Efe Santiago De Compostela Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha abierto una investigación por la muerte en Brión (A Coruña) de Sara, una niña de dos años y medio que, según parece, su padre, tras una distracción, olvidó dentro del vehículo y se fue a trabajar. Según fuentes de la investigación, el hombre dejó este miércoles a primera hora de la mañana al hermano mayor de la pequeña en el colegio, recibió una llamada telefónica y se despistó del recorrido habitual para ir hacia la escuela infantil municipal. Así, se habría dirigido directamente a su trabajo, en un taller mecánico, que se encuentra muy cerca y que él regenta, sin percatarse de que atrás seguía su hija.

La alarma saltó cuando la madre fue a la escuela infantil a las tres de la tarde a recoger a la niña y le explicaron que allí no había ido. Las altas temperaturas registradas en Galicia, la deshidratación y las horas transcurridas en el vehículo fueron determinantes, por lo que si bien la menor fue conducida al cercano punto de atención continuada de Bertamiráns en parada cardiorrespiratoria, allí finalmente falleció. La familia vive encima del negocio en el que trabaja el progenitor, 'Talleres Seiscentos' que tiene colgado el cartel de «cerrado por defunción».

El Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias se ocupa de asistirles, ha informado el 112. En declaraciones a la prensa, Carmen González Hermo ha indicado que «fórmulas mágicas» no hay para afrontar un trance así, salvo «acompañar». El alcalde, Pablo Lago, ha trasladado en una breve y emotiva comparecencia su profundo pesar por la desgracia y ha anunciado la convocatoria de un minuto de silencio este viernes a mediodía delante del consistorio local.

"Este es un ayuntamiento pequeño donde casi nos conocemos todos y esta noticia nos ha cogido a todos a contrapié. Es un día muy triste para nosotros", ha subrayado, tras contar que conoce a la familia personalmente y que se ha puesto a su disposición para lo que necesiten. "Nos podía pasar a cualquiera. Andamos todos a correr y siempre a contrarreloj. Estas cosas, para que pasen, se tiene que dar un cúmulo de circunstancias muy grande, pero, por desgracia, pasan", ha lamentado. El ayuntamiento ha decretado dos días de luto. En 2023 en O Porriño falleció también un niño de dos años por un golpe de calor cuando su madre se lo dejó olvidado en el coche, en lugar de llevarlo a la guardería, y se fue a trabajar.