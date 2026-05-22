Rescatado tras hacer el pino y caer de un puente en Pinos Puente

Publicado por EFE Granada Creado: Actualizado:

Bomberos del Parque Norte de Granada rescataron el pasado martes a un joven que se precipitó por un puente a unos quince metros de altura mientras hacía el pino en Pinos Puente, un accidente del que alertaron sus vecinos.

Según han informado a EFE los servicios de emergencia, el suceso se registró sobre las 22:45 horas de este martes cuando un joven cayó por el Puente de la Virgen de Pinos Puente.

Sus vecinos alertaron al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, que movilizó a los bomberos, a agentes de la Guardia Civil y la Policía Local y a los servicios sanitarios.

El Ayuntamiento de Pinos Puente ha destacado la rapidez, coordinación y profesionalidad de todos los servicios de emergencia que actuaron en el rescate del joven.

Ha resaltado además el soporte del personal del centro de salud y el "respeto" de los vecinos.

Después de un rescate complejo por la altura de la caída hasta el río Cubillas y la maleza del terreno, el joven fue evacuado a un centro de Granada.