La Udef revela que Zapatero ingresó más de 4 millones en solo cinco años

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Son 4.079.799,04 euros en cinco años. Es la suma, al céntimo, que la UDEF atribuye a los ingresos recibidos por el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav —la sociedad administrada por sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa— y su entorno familiar entre 2020 y 2025. La cifra aparece en el informe 1907/26 UDEF-BBCA, fechado el 22 de abril de 2026 y elaborado por la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, uno de los dos atestados clave que han servido de base al auto del juez José Luis Calama y han desembocado en la primera imputación de un exjefe del Gobierno en la historia democrática española. El informe divide ese rastro bancario en dos grandes bloques. El primero suma 2.510.297,04 euros canalizados desde sociedades vinculadas al denominado «Grupo Zapatero». El segundo recoge 1.569.502 procedentes de consultorías, conferencias y asesoramientos internacionales. La Policía no presenta esos ingresos como una simple relación de trabajos profesionales, sino como parte del mapa económico de una red delincuencia que, según su tesis, estaba «liderada y basada en los contactos de José Luis Rodríguez Zapatero» y terminó beneficiando al expresidente y a su «entorno familiar más cercano». La UDEF, que dedica todo un apartado de sus atestados a analizar los «beneficiarios finales» de toda esta compleja estructura económica, incluye incluso un informe visual de los flujos de dinero hacia Zapatero y la empresa de marketing de sus hijas. En ese apartado, los investigadores certifican que el «principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav», y añaden que los trasvases se justificaban mediante contratos que funcionarían como «mera justificación documental». La frase es una de las más comprometedoras del atestado: la Policía no habla solo de pagos, sino de pagos cubiertos formalmente por contratos bajo sospecha. La primera vía de entrada es la ya famosa Análisis Relevante, la sociedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y considerado por la investigación uno de los operadores centrales del entramado.

Esa mercantil abonó 490.780 euros al expresidente y otros 239.755 a Whathefav. Según la UDEF, el grueso de los fondos recibidos por Análisis Relevante, procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminó en el entorno del exjefe del Ejecutivo. La empresa de las hijas recibió además 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, sociedad fantasma (con un solo empleado y unas oficinas que la UDEF no ha logrado registrar porque no las ha encontrado) controlada por los hermanos venezolanos Domingo y Guillermo Amaro Chacón. Esa compañía aparece en el informe como una de las vías de entrada de fondos extranjeros y como una de las piezas más llamativas del circuito económico investigado. Whathefav cobró también 171.727 euros de Gate Center y 12.297 de Thinking Heads. Zapatero, por su parte, recibió 352.980 euros de Gate Center y otros 681.318,04 de sociedades del grupo Thinking Heads, incluida su filial estadounidense. La UDEF identifica a Daniel Romero-Abreu Kaup como administrador único de Thinking Heads Group y lo vincula también con Gate Center, entidad de la que aparece como fundador y presidente. No todos los pagos tienen idéntica naturaleza en el informe, pero todos quedan incorporados al mismo mapa de flujos que la Policía coloca bajo la hipótesis de una red «definida y jerarquizada». A ese primer bloque de 2,51 millones se añade otro de 1,56 millones en ingresos directos del expresidente por actividades de consultoría, mediación, asesoramiento estratégico y conferencias. El informe detalla 55 transferencias de Kreab Iberia por 851.180 euros; 3 transferencias de Focus Social Research SAC por 200.000; 27 transferencias de Chinalink Asia Holdings Limited por 159.034,45; tres abonos de Mimo Advisors por 104.410; siete transferencias de Kreab Worldwide AB por 105.000; un pago de Bright Digital Solutions por 53.000; otro de Yuewee International Trade Limited por 49.758,34; y uno de Zayed Award for Human Fraternity por 47.120,27. El atestado también baja al destino posterior de parte del dinero recibido por Whathefav. La cuenta de Laura Rodríguez Espinosa recibió 247.191,06 euros entre abril de 2021 y diciembre de 2025. La de su hermana Alba, 199.904,25 euros entre abril de 2023 y diciembre de 2025. En ambas cuentas, según la UDEF, figuraba como autorizado su padre. La UDEF conecta esos movimientos con su tesis general sobre la estructura económica del caso. El informe sostiene que Julio Martínez Martínez asumía formalmente la titularidad o gestión de sociedades en las que «el liderazgo no visible en la estructura formal lo ejercería José Luis Rodríguez Zapatero». Y en ese esquema, Análisis Relevante, Whathefav, Inteligencia Prospectiva, Gate Center y Thinking Heads

A un primer bloque de 2,51 millones se añade otro de 1,56 millones en ingresos directos del expresidente por conferencias