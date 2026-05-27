Puente critica que la UCO se presente en la sede del PSOE en Ferraz para "un simple requerimiento de información"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España).Ricardo Rubio - Europa Press

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El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente ha criticado que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia civil se haya personado este miércoles en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz para "un simple requerimiento de información".

El ministro, que también forma parte de la Ejecutiva Federal socialista reprocha que se esté hablando de "un registro" y pone en cuestión que sea necesario que los agentes se hayan presentado en Ferraz.

"Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información, ¿Es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha indicado en un mensaje en X, recogido por Europa Press.

La UCO ha lanzado a primera hora de este miércoles un operativo en la sede central del partido, en una investigación sobre presunta financiación ilegal, según ha adelantado 'El Confidencial' y han confirmado fuentes de la investigación a Europa Press.

Hace un año, en junio de 2025, agentes de la misma unidad acudieron a la sede del PSOE para realizar un clonado del correo electrónico del ex secretario de Organización Santos Cerdán, que había sido cesado unos días antes ante señalamientos de corrupción.