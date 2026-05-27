Una sentencia cambia las reglas del juego con las clínicas privadas en todo el país

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una resolución judicial está revolucionando la forma en que los hospitales privados facturan a sus pacientes en España. El fallo, dictado por un juzgado de Málaga, declara nula y abusiva una cláusula que hasta ahora parecía intocable: aquella que obliga a los pacientes a hacerse cargo de cualquier gasto que su aseguradora rechace cubrir. La sentencia no admite recurso y sienta un precedente que podría afectar a millones de usuarios de sanidad privada.

El caso que ha desencadenado esta decisión judicial involucra a un paciente operado de un tendón en febrero de 2024. Aunque su póliza con Caser cubría la intervención quirúrgica programada, posteriormente recibió cinco facturas por un importe total de 1.221 euros correspondientes a la administración de ácido hialurónico de uso interno. Según el Defensor del Paciente, el afectado se encontraba bajo anestesia general cuando se le aplicó este tratamiento antiadherente, sin que nadie le informara previamente ni del procedimiento ni de su coste.

La compañía sanitaria, en este caso el grupo Quirón, demandó al paciente tras su negativa a abonar la cantidad reclamada. Su argumento jurídico se basaba en el documento que prácticamente todos los pacientes firman al ingresar en un centro privado: la hoja de ingreso con su cláusula de compromiso de pago. Este documento incluye una fórmula legal que responsabiliza al paciente de la totalidad de honorarios y gastos derivados de la asistencia prestada.

El contenido de la cláusula considerada abusiva

La cláusula en cuestión establece textualmente que el firmante se hace responsable de la totalidad de los honorarios y gastos derivados de la asistencia prestada y de su estancia en el centro. El texto añade que si el paciente indica que una entidad aseguradora va a hacerse cargo de los gastos, el hospital realizará la gestión de cobro ante esa entidad. Sin embargo, la parte más controvertida especifica que si por cualquier causa la entidad no atendiera el pago de alguno de estos servicios, deberán ser abonados por el ingresado.

Esta fórmula legal ha sido utilizada durante años por prácticamente todos los hospitales y clínicas privadas del país como una especie de red de seguridad financiera. En la práctica, convertía al paciente en el garante último de cualquier factura, independientemente de si conocía o había autorizado previamente los tratamientos y sus costes asociados.

Los fundamentos de la sentencia del tribunal

El magistrado Antonio Contreras Baeza ha sido el encargado de dictar una resolución que cambia radicalmente este panorama. La sentencia desestima la demanda del hospital y carga las costas procesales a IDCQ Hospitales, la entidad demandante. El razonamiento judicial se centra en la ausencia de información previa al paciente sobre los costes de las actuaciones médicas.

El tribunal argumenta que en el caso analizado no se acredita de forma suficiente la circunstancia de no haber podido fijarse con exactitud el precio correspondiente. Según la resolución, el usuario debe poder comprobar el precio de los servicios, algo que no ocurrió en este caso más allá de una cláusula residual que obligaba a asumir los pagos sin especificación alguna.

La sentencia va más allá al establecer que, al tratarse de una actuación programada y ajena al servicio de urgencias, el centro sanitario debería haber detallado cuál era el coste de cada una de las actuaciones a desenvolver. El magistrado subraya que, como mínimo, debería haberse informado de la posibilidad de incurrir en gastos adicionales y, si se conoce su importe, comunicarlo expresamente al paciente.

Implicaciones para el sistema sanitario privado

La resolución judicial tiene un alcance que trasciende el caso particular. Al ser una sentencia firme que no admite apelación, establece jurisprudencia aplicable en todo el territorio español. Esto significa que cualquier paciente en situación similar podría ampararse en esta resolución para rechazar el pago de facturas sobre tratamientos no informados previamente.

El Defensor del Paciente ha celebrado la sentencia como un hito que cambia las reglas del juego para millones de usuarios de sanidad privada en España. La organización sostiene que esta cláusula, presente en prácticamente todos los formularios de ingreso de hospitales y clínicas privadas, no tiene validez legal si nadie explicó antes al paciente qué le iban a hacer y cuánto iba a costar.

Para los centros sanitarios privados, esta resolución implica la necesidad de modificar sus protocolos de información al paciente. Ya no será suficiente con hacer firmar una cláusula genérica que transfiera toda la responsabilidad económica al usuario. Los hospitales deberán implementar sistemas de información detallada y previa sobre los costes de cada procedimiento, especialmente en intervenciones programadas.

Pasos recomendados para pacientes afectados

Francisco Damián Vázquez Jiménez, el letrado que ha llevado el caso, ofrece una serie de recomendaciones para pacientes que se encuentren en situaciones similares. El primer consejo es claro: no pagar sin consultar previamente con un profesional especializado en derecho sanitario.

El abogado recomienda que los afectados guarden meticulosamente toda la documentación relacionada con el caso. Esto incluye las facturas recibidas, la hoja de ingreso firmada, todos los consentimientos informados que se hayan suscrito y los informes médicos completos. Esta documentación constituirá la base de cualquier reclamación posterior.

El siguiente paso consiste en presentar una reclamación escrita formal al hospital o clínica donde se produjo la asistencia sanitaria. Esta reclamación debe hacerse dentro de los plazos establecidos legalmente para preservar los derechos del paciente. Posteriormente, se recomienda consultar con un abogado especialista en derecho sanitario que pueda evaluar la viabilidad de la reclamación y los pasos a seguir.

Contexto del sistema de aseguradoras sanitarias

En España, millones de personas cuentan con seguros médicos privados que complementan o sustituyen la atención en el sistema público de salud. Estas pólizas establecen coberturas específicas que determinan qué tratamientos y procedimientos están incluidos y cuáles quedan excluidos. Sin embargo, la comunicación entre aseguradoras y centros sanitarios no siempre ha sido transparente para el paciente.

La práctica habitual consistía en que el hospital realizaba los tratamientos que consideraba necesarios y posteriormente gestionaba el cobro con la aseguradora. Si esta rechazaba cubrir determinados servicios por no estar incluidos en la póliza, el centro sanitario reclamaba directamente al paciente amparándose en la cláusula de compromiso de pago firmada al ingreso.

Esta sentencia judicial establece un nuevo equilibrio en esta relación triangular entre paciente, aseguradora y centro sanitario. A partir de ahora, los hospitales privados deberán asegurarse de que el paciente conoce y consiente expresamente aquellos tratamientos que puedan generar gastos no cubiertos por su póliza antes de aplicarlos.