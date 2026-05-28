La imputación de Zapatero no pasa factura en votos a Sánchez

La imputación de Zapatero ha impactado directamente en la imagen del PSOE, del Gobierno y de España en el extranjero pero no pasa factura a Sánchez en intención de voto. El PSOE, lejos de desplomarse, apenas se debilita: pierde 0,2 % respeto al polibarómetro de marzo, antes de la operación judicial contra el expresidente del Gobierno.

De hecho, el PSOE obtendría los mismo escaños si se celebraran ahora elecciones generales: entre 107 y 111 diputados. Además, Feijóo sigue necesitando al partido de extrema derecha de Abascal para gobernar aunque la coalición entre el PP y Vox supera ampliamente la mayoría absoluta con 204 asientos en el Congreso de los Diputados, uno más que en el anterior sondeo de DYM para Diario de León. Un escaño más gracias a una ligera subida del PP, que lograría 148 diputados, en la parte más alta de la horquilla, con un crecimiento mínimo del 0,2 % pese a que la encuesta se ha realizado cuando Rodríguez Zapatero ya había sido imputado acusado de un supuesto blanqueo de capitales, organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Vox frena la tendencia a la caída de la última ola y se mantiene en un horquilla de entre 54 y 56 diputados. Sumar experimenta la mayor subida, con un 0,8% y entre 7 y 9 diputados (uno más que en marzo) a costa de votos de Podemos, del PSOE y de otros partidos minoritarios.

Y no sólo no pasa factura electoral a los socialistas el ‘caso Zapatero’ sino que Pedro Sánchez se mantiene como preferencia para ser presidente del Gobierno entre los encuestados de DYM para el Diario de León. Sánchez le saca al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, una ventaja de seis puntos (el 42,9 % frente al 36,6). El clima de polarización se pone de manifiesto en el descenso de los indecisos sobre a cuál de los dos políticos prefieren en la Moncloa.

En la valoración como líderes políticos tampoco Feijóo acaba de despegar y empata con Sánchez aunque los dos suspenden. Logran un 3,7 sobre una puntuación de 10. Tienen la puntuación más alta pese a que no llegan ni a un aporbado raspado. Les sigue Yolanda Díaz con un 3,3, Santiago Abascal, que saca un 2,8, e Ione Belarra, que crece ligeramente aunque se mantiene como la líder peor valorada con un 2,6.

Examinados por DYM sobre la valoración de Pedro Sánchez, los consultados le dan un ligerísimo crecimiento del 0,1 % pese a todos los casos judicializados que le rodean. También se consolida la recuperación de la valoración del Gobierno, una media en esta ola que se mantiene en 4,4, sosteniendo su máximo histórico. El saldo evaluativo continúa creciendo: +4,5.

Rechazo mayoritario a que Vox entre con Moreno en el Gobierno de Andalucía

No hay fisuras. El 55,3 % de los encuestados por DYM para el Diario de León considera que Vox no debería entrar junto con el PP en el Gobierno andaluz de Moreno. El rechazo a que el partido de extrema derecha esté en la Junta de Andalucía es mayoritario entre los votantes de todos los partidos salvo entre los de Vox. El desacuerdo lo manifiestan también los votantes del PP, que se oponen en un 48,8 %. Frente a este dato, apoyan el cogobierno en el Palacio de San Telmo el 30,4 % de los encuestados, con un apoyo prácticamente total de los electores de extrema derecha con un 86,1 % a favor, seguidos del 42,9 % de los populares, el 13,1 % de los socialistas y el 17,5 % de quienes eligen la papeleta de Sumar.

Los porcentajes se igualan cuando la pregunta es si está justificado que el PP pacte con Vox. Entonces, lo apoya el 43,1 % frente al 44,1 % que no encuentra razón alguna para que se produzca.

Los encuestados creen que los partidos más favorecidos por las elecciones andaluzas han sido el PP, Adelante Andalucía y Vox, que coincide con el resultado de las urnas. Casi la mitad de los encuestados cree que han tenido consecuencias positivas para el PP (46,8 %) y negativas para el PSOE y achacan a este hecho la imagen del PSOE (el 60,5 %), la elección de María Jesús Montero como candidata socialista (el 53,6 %) y, ya más lejos, el programa y las propuestas del PSOE para Andalucía (el 37 %). Lo creen los votantes y simpatizantes de todo el espectro político español.

La urnas, mejor una sola vez y para municipales y generales juntas un día

La mayoría de los encuestados por DYM son partidarios de celebrar las elecciones generales y las municipales el mismo día. Se posiciona así el 57,2 % de los consultados. Un 32 % prefieren que que se celebren en días diferentes y hay un 10,8 % indiferente sobre esta cuestión.

Los votantes de izquierdas son los que se manifiestan de manera más clara sobre la preferencia de que las urnas se coloquen en la misma fecha para ambas votaciones, un porcentaje claramente superior al del resto de las opciones políticas. Por porcentajes, entre los socialistas se llega al 62 %, el 66 % en los de Sumar, el 56,8 % entre los populares y el 44, 3 % para los de Vox.

Dos elecciones, el mismo voto

No hay cambios. Si se celebraran ahora elecciones, el 66 % de los encuestados votarían al mismo partido se las generales y las municipales se celebraran el mismo día. Lo haría el 73, 5 % de los votantes del PP, el 68,7 % de los del PSOE, el 74,3 % de Vox y sólo el 52,3 % de los de Sumar.

En términos generales, introducirían diferente papeleta del partido político elegido en la urna al Congreso de los Diputados y al Senado y en la urna en la que se elige a alcaldes y concejales sólo el 19,8 %.