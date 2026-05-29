Fernández Díaz conoció el caso Kitchen cuando se publicó en prensa

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha declarado en el juicio de Kitchen que la primera vez que escuchó hablar de esta presunta operación parapolicial contra el extesorero del PP Luis Bárcenas fue cuando apareció publicado en prensa a finales de 2015 e inicios de 2016 y ha negado haberse entrometido en operativos policiales o saber acerca de confidentes. Durante una hora y tras la declaración del que fuera su número dos Francisco Martínez, el ministro del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy ha comparecido como acusado en el juicio del caso Kitchen, en el que la Audiencia Nacional enjuicia una presunta operación parapolicial para espiar entre 2013 y 2015 al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle información que pudiera resultar incriminatoria para el PP. Fernández Díaz, que fue ministro del Interior entre 2011 y 2016 y enfrenta una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel, ha recalcado a preguntas solo de su abogado que no supo nada de aquella operación hasta que la vio en prensa y que hasta es ese momento no había oído hablar «de nadie, ni por arriba, ni por debajo, ni por la derecha ni por la izquierda. El exministro del Interior ha negado tajantemente haber ordenado una operación contra el extesorero Luis Bárcenas, una cuestión operativa que excedía sus funciones a la cabeza del Ministerio y vinculó las informaciones que estaban apareciendo sobre el extesorero a la investigación sobre la operación Gürtel, que ya estaba en marcha, entendiendo que esa derivación «podría ser una cosa normal». «Yo me entero de esa operación cuando empieza a aparecer en los medios de comunicación y por tanto y por supuesto, no había hablado ni con el señor Martínez ni con nadie, porque no puedo hablar de algo que desconocía», ha reiterado el exministro, antes de asegurar que «en absoluto» ordenó efectuar seguimientos al entorno de Barcenas ni acceder a ningún local propiedad de la familia del extesorero en busca de información comprometida. Y ha añadido: «A mí, desde luego, nadie me transmitió ninguna preocupación sobre eso», en alusión a la contabilidad del extesorero. A diferencia de la declaración de su exnúmero dos con la que ha arrancado este jueves las declaraciones de los acusados, el abogado de Fernández Díaz sí ha entrado en los mensajes de texto intercambiados presuntamente en 2013 con Martínez y que éste registró ante dos notarios poco después de su imputación. El exministro ha negado además haber tenido contacto con el comisario José Manuel Villarejo entre 2013 y 2015, aunque ha reconocido que le vio en junio de 2016, en un almuerzo.