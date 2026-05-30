La trama de Plus Ultra vivió como un alivio la salida de Ábalos del ministerio

Captura del video enviado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en el que ha asegurado este martes tras su imputación en la causa de Plus Ultra que "jamás" ha hecho gestiones ante ninguna "administración pública ni sector público en relación con el rescate" de la aerolínea. "Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", ha garantizado en un vídeo remitido a los medios después de recibir esta mañana una notificación de la Audiencia Nacional citándolo como investigado para el próximo 2 de junio. Zapatero asegura en ese mensaje que "jamás" ha tenido ninguna sociedad mercantil, "ni en España ni fuera de España", ni directamente ni a través de terceros. EFE/José Luis Rodríguez Zapatero -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)-EFE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La abrupta salida de José Luis Ábalos como ministro de Transportes en julio de 2021 fue leída por el entorno de la compañía Plus Ultra como un factor de alivio para el futuro judicial y político del préstamo público concedido a la aerolínea tres meses antes. El sumario de la causa que afecta al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero recoge una conversación entre dos investigados bastante gráfica sobre este movimiento ministerial en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El 3 de julio de 2021 el abogado Miguel Palomero, investigado y enlace de la llamada «vía Ábalos» para presionar con el rescate de Plus Ultra en plena pandemia, remitió un mensaje a Rodolfo Reyes Rojas, accionista de referencia de la aerolínea, en el que interpreta que la marcha del entonces titular de Transportes ayudaría a rebajar el ruido del caso en plena investigación en un juzgado ordinario de Madrid: «Yo creo que poco a poco y una vez que Ábalos está fuera de todo el tema se tranquilizará», escribió. Esta afirmación no pasó desapercibida para los investigadores del caso, quienes señalaron en un informe remitido al juzgado de la Audiencia Nacional las dos vías de influencia que habrían usado los implicados para alcanzar su objetivo: primero conseguir el rescate de 53 millones de euros por parte de la SEPI en marzo de 2021 y luego desbloquear en el juzgado parte de los fondos pendientes de pago. Por un lado estaría el camino de Ábalos y del otro, el del Rodríguez Zapatero. No son pocos los datos del caso Plus Ultra que confluyen en la trama de Koldo García, asesor del exministro en Transportes y en la actualidad en prisión preventiva. Y es que el sumario del caso resalta que los directivos de la aerolínea buscaron contactar con él en primer lugar para conseguir sus objetivos. Sin embargo, a tenor de los datos recabados, esta vía de comunicación con la administración no fue del todo como ellos querían y exploraron los contactos con el expresidente del Ejecutivo. «Esto lo sacamos a ‘full’» Gracias a la colaboración de una agencia federal de Estados Unidos llamada HIS, que facilitó el volcado del teléfono móvil del ciudadano venezolano Rodolfo Reyes tras su retención en el aeropuerto de Miami en junio de 2021 (un episodio clave que omite el sumario por ahora), los investigadores de la UDEF han podido hacer una fotografía de qué ocurrió en esa fecha gracias a las comunicaciones que mantuvieron el accionista de Plus Ultra y Palomero. Y es que el préstamo público a esta empresa fue judicializado en abril de 2021 tras una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y se intensificaron los mensajes con el abogado de la aerolínea. En un primer momento, la jueza instructora Esperanza Collazos bloqueó una parte del préstamo que ascendía a 34 millones de euros porque estaba investigando. Una decisión que no sentó muy bien entre los jefes de la compañía: «Estoy desilusionado». «Ánimo amigo. Esto lo sacamos a ‘full’», tranquilizó el abogado Palomero a Reyes. Pero estos investigados vieron como una esperanza que la Fiscalía Provincial de Madrid solicitara a la magistrada pocos meses después desbloquear el préstamo. «La Fiscalía, el Supremo, el Tribunal de Cuentas, Bruselas... Todos nos han dado la razón», aseguró Reyes.

La UDEF ha podido hacer una fotografía de qué ocurrió gracias a las comunicaciones que mantuvieron el accionista de Plus Ultra