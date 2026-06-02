Cae una red vinculada a la Camorra napolitana que introducía en Cataluña billetes falsos

Imagen de archivo (2/11/2023) en la que el jefe de la Unidad Central de Falsificación de Moneda de los Mossos d' Esquadra, Sergi Sánchez, comprueba la autenticidad de un billete durante la entrevista con EFE en Barcelona. EFE/ Quique García.

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Los Mossos d'Esquadra y la Gendarmería han desarticulado en Francia una red vinculada a la Camorra napolitana que introducía en Cataluña billetes falsos de 50 y 100 euros, y han detenido a uno de sus responsables mientras que una mujer ha quedado como investigada.

Con esta operación, las policías catalana y francesa han conseguido neutralizar la distribución de moneda falsificada en Cataluña, que fue detectada por los Mossos d'Esquadra a mediados de 2023, según han informado este martes a EFE fuentes del cuerpo.

A mediados de ese año, el análisis de la base de datos de falsificación de moneda detectó un incremento significativo de pagos en comercios de la provincia de Girona con billetes de 50 y de 100 euros falsos.

En concreto, la Unidad Central de Falsificación de Moneda de los Mossos d'Esquadra registró 308 casos con billetes de 50 euros falsificados y otros 74 de 100 euros, procedentes de dos falsificaciones del sur de Italia vinculadas a la Camorra napolitana.

Posteriormente, en octubre de 2023, la Policía de la Generalitat detectó un pago con 18 billetes de 50 euros falsos en un centro comercial del Vallès Oriental (Barcelona).

Un mes después, en noviembre, se constataron nuevos pagos con billetes de 100 euros falsos, uno de ellos en una gasolinera del Vallès Oriental, cuyas cámaras de seguridad grabaron a los autores de esta red, lo que ha permitido a la policía avanzar en la investigación y en su identificación y localización, hasta que fueron detenidos este mes de mayo.

Se trata de dos personas con antecedentes en Francia: una de ellas, un hombre, ha ingresado en prisión por otras causas, mientras que la mujer, que fue detenida en Pia (Francia), ha quedado como investigada.

Para introducir los billetes falsificados en el circuito económico de Cataluña, el hombre y la mujer se desplazaban de Francia a Cataluña en coches de alquiler y con identidades falsas.

Durante las indagaciones policiales, el Juzgado de Instrucción número 2 de Granollers (Barcelona) emitió una orden europea de investigación por esta falsificación de moneda que el Banco Central Europeo califica de "especialmente peligrosa".

Los pasados días 26 y 27 de mayo, el juez tomó declaración judicial por vía telemática a las dos personas investigadas.