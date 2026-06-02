El Govern insta a Feijóo a explicar "qué puede ofrecer" él a Cataluña

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

La consellera de Territorio y portavoz del Govern catalán, Sílvia Paneque, ha instado este martes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a explicar "qué puede ofrecer él" a Cataluña más allá de insistir en su "obsesión" sobre que la actual legislatura española debe terminar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell Executiu, Paneque ha reprochado a Feijóo que muestre interés en "cómo articular una moción de censura" contra el Gobierno de Pedro Sánchez sin dejar clara, a su juicio, qué opinión tiene sobre la nueva financiación autonómica, la oficialidad del catalán en las instituciones europeas o la aplicación de la ley de amnistía.

Paneque ha vuelto a defender que lo mejor para Cataluña es que Sánchez "continúe" al frente del Gobierno y "agote" la legislatura.