Libertad provisional para el padre de la niña sustraída por su familia en Oviedo

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El padre de la niña de cinco años que fue sustraída hace más de un mes por su familia biológica tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo ha quedado este martes en libertad provisional tras prestar declaración ante el Juzgado, han informado fuentes judiciales.

Su detención se produjo la madrugada del lunes durante el amplio operativo policial desplegado en un poblado de la Sierra de Granda, en el concejo de Siero, para tratar de localizar a la niña, que sigue en paradero desconocido, al igual que su madre.

La menor vivía con una familia de acogida desde hacía dieciocho meses y mantenía contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

La sustracción se produjo el 30 de abril, cuando la familia biológica agredió a la educadora que estaba supervisando uno de esos encuentros y se llevó a la niña.

La búsqueda de la menor y de su madre prosigue de acuerdo al protocolo difundido por el Ministerio del Interior para estos casos.

Tras la denuncia interpuesta por la Dirección General de Infancia y Familias del Principado de Asturias, el Centro Nacional del Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, difundió en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para recabar cualquier información que ayude a su localización.