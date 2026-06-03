Óscar López califica de "pacto de la infamia" el acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, atiende a la prensa el pasado 27 de mayo. EFE/ Marcos Villaoslada.

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha calificado este miércoles de "pacto de la infamia" el acuerdo alcanzado entre PP y Vox para gobernar en Castilla y León los próximos cuatro años.

López se ha referido a este asunto al ser preguntado por los periodistas, tras intervenir en el acto de inauguración de 'South Summit Madrid 2026', el evento de mayor relevancia en el ámbito de la innovación y emprendimiento en el sur de Europa.

A falta de que se concreten los términos del acuerdo, el ministro ha criticado el pacto por considerar que detrás del concepto 'prioridad nacional' que impone Vox está el de "vergüenza nacional", porque, en su opinión, no puede haber un discurso, el de los de Santiago Abascal, más insolidario y xenófobo.

Está previsto que el presidente de la Junta de Castilla y León en funciones y candidato a la investidura del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el actual portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, anuncien ese acuerdo en una comparecencia conjunta a las 12:00 horas en las Cortes de Castilla y León.