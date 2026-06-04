Objetivo de la trama: proteger al presidente

Publicado por M. Sáiz-Pardo/M. Balín Barcelona Creado: Actualizado:

La revelación del sumario sobre la existencia de una presunta operación ilegal para torpedear las causas judiciales que asedian a los socialistas y, singularmente, al presidente Pedro Sánchez, coloca al PSOE en el centro de la diana de las investigaciones. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la presunta trama de las «cloacas» de Ferraz no solo habría recibido dinero del partido que gobierna en coalición, sino que éste la nutrió directamente con medios, logística, infraestructuras y cobertura económica. Según el atestado 93/2026, remitido por el instituto armado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras los registros del miércoles de la semana pasada, la actividad investigada se habría desarrollado «bajo el soporte del PSOE». Y esa cobertura se articuló, de acuerdo a los indicios recabados, «a través de Santos Cerdán», quien fuera el hombre fuerte de Sánchez en Ferraz e investigado ahora en tres tramas de corrupción.

Este atestado de la UCO constituye uno de los documentos que vertebran el sumario de las «cloacas» del PSOE tras el levantamiento del secreto decretado por el titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional. El informe de los agentes identifica a Cerdán como el sospechoso principal que utilizó supuestamente los engranajes del partido para engrasar y poner en marcha la maquinaria destinada a intentar desbaratar las investigaciones incómodas que conciernen al entorno personal y partidario de Sánchez. Una cabeza jerárquica, la del entonces diputado y secretario de Organización, cuya lugarteniente era — señala el equipo dirigido por el teniente coronel Antonio Balas— Leire Díez, la llamada «fontanera» de Ferraz.

Según el atestado, esa estructura no nació para una actividad genérica de apoyo o asesoramiento político, como trató de escudarse Díez cuando reventaron sus maniobras hace casi un año, sino para actuar sobre causas judiciales sensibles percutiendo en jueces, fiscales y agentes de la ley. La UCO sostiene que el análisis de las evidencias intervenidas en la investigación de Hirurok —la red en la que, inicialmente, solo se encuadraba a la «fontanera», el empresario Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández— reveló otra actividad criminal, cuyo inicio se fecha en 2024 y que tenía como «objetivo principal la protección de los intereses afectados por diversas causas judiciales» que, «directa o indirectamente», presentaban afectación al PSOE, a «ciertos miembros del Gobierno o su presidente».

La Guardia Civil sospecha que el PSOE utilizó fondos vinculados a su campaña de las elecciones europeas de 2024 para pagar a Grupo Crónica Libre, el medio relacionado con la periodista ya fallecida Patricia López y con Leire Díez, la «fontanera». Ese desembolso —apuntan los documento enviados al juez Santiago Pedraz— se habría producido después de que López aportara a la trama audios del excomisario José Manuel Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez. El pago, de 18.125,80 euros, no aparece como una transferencia directa desde Ferraz al medio, sino canalizado a través de una agencia de comunicación de Barcelona, Iki Group Communications SL.

La factura localizada por los investigadores fue emitida por Grupo Crónica Libre SL el 27 de mayo de 2024. El concepto era inequívocamente electoral: «Campaña Partido Socialista Obrero Español— Elecciones Europeas 2024». La prestación se fechó entre el 24 de mayo y el 7 de junio de ese año, justo en el tramo final de la campaña europea, y la descripción comercial incluía formatos publicitarios como «BDay+Mega Banner+Roba Doble». La base imponible ascendía a 14.980 euros y el total, con IVA, a 18.125,80.

Lo que había en el sótano

El supuesto «requerimiento de información» en Ferraz el pasado 27 de mayo llegó a lo más profundo de la sede socialista. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según revela el sumario, localizó en el sótano de Ferraz el ordenador, agendas, libretas y varias cajas de documentación de Santos Cerdán. Y no solo, la Guardia Civil, en la información remitida al juez Santiago Pedraz, revela que el PSOE recuperó de la basura los papeles que Cerdán tiró cuando se marchó de la sede tras su defenestración hace un año y los guardó en ese sótano. Según revelan los informes de la UCO , el exnúmero tres del PSOE no tenía carpetas personales ordinarias en los sistemas requeridos porque usaba un equipo propio facilitado por el partido. La UCO insiste en que Cerdán no tenía ese tipo de carpetas porque utilizaba «un ordenador de forma personal» que le había proporcionado el PSOE.

El pasado 26 de mayo los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tomaron declaración a sus propios compañeros en la sede central del instituto armado. Durante los interrogatorio, les preguntaron si habían sufrido «alguna presión política» para no investigar casos vinculados al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno. Uno de los testigos, el general Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial, contestó que el DAO de la Guardia Civil, les indicó que en el caso de la investigación abierta al hermano del presidente, David Sánchez, por parte de un juzgado de Badajoz, que «se pusiesen de perfil».

Sánchez ignora los escándalos y pone ya rumbo a los Presupuestos de 2027

Nadie lo dudaba, pero Pedro Sánchez lo confirmó este miércoles ante el Cercle d’Economia de Barcelona: el Gobierno entierra los Presupuestos de 2026 sin haberlos presentado, como enterró los de 2024 y los de 2025. Tres ejercicios consecutivos sin cumplir la obligación constitucional de llevar unas cuentas al Congreso. El presidente evitó reconocer explícitamente la renuncia. Se limitó a anunciar que esta misma semana iniciará los trámites para elaborar las Cuentas de 2027, que serán —prometió— «más ambiciosas, aún más sociales y aún más responsables desde el punto de vista fiscal». De nuevo un salto hacia adelante como respuesta al evidente bloqueo parlamentario.

El anuncio de Sánchez es más que una declaración de intenciones sobre el calendario político, la plasmación de que sigue determinado a seguir gobernando, pese a la presión que, a raíz de los últimos escándalos que salpican a su partido y ante la imposibilidad de desarrollar su agenda legislativa, ejercen no solo el PP sino algunos de los socios del bloque de investidura, singularmente Junts, PNV y Coalición Canaria, para que dé por concluida la legislatura.