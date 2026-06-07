La Guardia Civil implosiona por los manejos de las ‘cloacas del PSOE’

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil nunca había asistido a una escena tan corrosiva dentro de sus despachos: la UCO interrogando a generales en su Dirección General para aclarar si desde la cadena política y operativa del cuerpo se presionó a los mandos que investigaban la corrupción que rodea al presidente Sánchez, a su Gobierno y al PSOE. No es una crisis más. Empuja al límite a la institución de 182 años que dirige ahora Mercedes González cuando ya tenía las costuras rasgadas. Sobre un terreno ya deteriorado ha caído la bomba del sumario de las presuntas ‘cloacas’ socialistas que instruye el juez Santiago Pedraz. Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ de Ferraz, aparece como la galvanizadora de una operación bajo el supuesto liderazgo de Santos Cerdán destinada, según la UCO y el juez, a desacreditar y «neutralizar» a mandos incómodos. No se trataba solo de defenderse de informes judiciales que interpelan al presidente Sánchez y su entorno político y personal. La estrategia habría sido más sucia: sembrar la sospecha sobre una «UCO patriótica» —equiparable a la ‘policía patriótica’ sometida a enjuiciamiento ahora en el marco del ‘caso Kitchen’ contra cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy— y convertir a todo agente que siga el rastro de la corrupción en sospechoso de conspiración. A un lado de esta guerra están los investigadores. El «peligroso» —según la anotación de Leire Díez— Antonio Balas, teniente coronel y jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, es el hombre situado por las ‘cloacas’ en el centro de su diana. Rafael Yuste, exjefe de la unidad y hoy general, encarna la cadena que resistió la presión interna. Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial, es uno de los generales interrogados y quien alertó de las maniobras de la trama en torno a la Dirección General. Juan Vicente Bonilla, capitán citado en las pesquisas sobre la UCO; y Manuel Sánchez Corbí, coronel retirado y exjefe de la unidad, aparecen en el mapa de nombres señalados o referenciados por la trama porque no miraban hacia otro lado. Leire Díez es la cara visible, Cerdán aparece como deteminante sombra política; el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo figuran como actores en las maniobras. Leticia de la Hoz, la letrada de Koldo García, pidió a la ‘fontanera’ que pasara a Mercedes González una noticia sobre su defendido y la UCO. Rubén Villalba, comandante investigado en el ‘caso hidrocarburos’, hizo mención a una «purga». Juan Sánchez Yepes, capitán del cuerpo, emerge como supuesto proveedor de información sobre la estructura interna de la unidad.