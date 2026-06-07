La Guardia Civil implosiona por los manejos de las ‘cloacas del PSOE’

La Guardia Civil nunca había asistido a una escena tan corrosiva dentro de sus despachos: la UCO interrogando a generales en su Dirección General para aclarar si desde la cadena política y operativa del cuerpo se presionó a los mandos que investigaban la corrupción que rodea al presidente Sánchez, a su Gobierno y al PSOE. No es una crisis más. Empuja al límite a la institución de 182 años que dirige ahora Mercedes González cuando ya tenía las costuras rasgadas. Sobre un terreno ya deteriorado ha caído la bomba del sumario de las presuntas ‘cloacas’ socialistas que instruye el juez Santiago Pedraz. Leire Díez, la llamada ‘fontanera’ de Ferraz, aparece como la galvanizadora de una operación bajo el supuesto liderazgo de Santos Cerdán destinada, según la UCO y el juez, a desacreditar y «neutralizar» a mandos incómodos. No se trataba solo de defenderse de informes judiciales que interpelan al presidente Sánchez y su entorno político y personal. La estrategia habría sido más sucia: sembrar la sospecha sobre una «UCO patriótica» —equiparable a la ‘policía patriótica’ sometida a enjuiciamiento ahora en el marco del ‘caso Kitchen’ contra cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy— y convertir a todo agente que siga el rastro de la corrupción en sospechoso de conspiración.
A un lado de esta guerra están los investigadores. El «peligroso» —según la anotación de Leire Díez— Antonio Balas, teniente coronel y jefe del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO, es el hombre situado por las ‘cloacas’ en el centro de su diana. Rafael Yuste, exjefe de la unidad y hoy general, encarna la cadena que resistió la presión interna. Alfonso López Malo, jefe de la Policía Judicial, es uno de los generales interrogados y quien alertó de las maniobras de la trama en torno a la Dirección General. Juan Vicente Bonilla, capitán citado en las pesquisas sobre la UCO; y Manuel Sánchez Corbí, coronel retirado y exjefe de la unidad, aparecen en el mapa de nombres señalados o referenciados por la trama porque no miraban hacia otro lado.
Leire Díez es la cara visible, Cerdán aparece como deteminante sombra política; el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo figuran como actores en las maniobras. Leticia de la Hoz, la letrada de Koldo García, pidió a la ‘fontanera’ que pasara a Mercedes González una noticia sobre su defendido y la UCO. Rubén Villalba, comandante investigado en el ‘caso hidrocarburos’, hizo mención a una «purga». Juan Sánchez Yepes, capitán del cuerpo, emerge como supuesto proveedor de información sobre la estructura interna de la unidad.
Los audios a Leire Díez desvelan que Cospedal quería «cargarse a Soraya»
En pleno juicio de la ‘operación Kitchen’ en la Audiencia Nacional, en el que se juzga a la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy y a ocho mandos policiales por el espionaje sin aval judicial de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, los audios del ‘caso Leire Díez’ revelan nuevos detalles de esta causa. Fue durante una conversación a finales de 2024 entre la exmilitante socialista y Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el PP y a quien la Fiscalía Anticorrupción reclama 15 años de prisión por tres delitos. El encuentro fue grabado por Leire Díez e intervenido de sus dispositivos tras su detención en diciembre pasado por el ‘caso SEPI. Martínez aseguró a su interlocutora que María Dolores de Cospedal, «tenía un grupo de policías muy de su confianza con los que hablaba y quedaba periódicamente para que le diesen información de todo, incluyendo, por supuesto, lo que más le ha dado u obsesionaba que era la otra; o sea, estas dos estaban matándose entre ellas». Una alusión que remite al conocido pulso que libraban las dos mujeres con más poder en el equipo del presidente Rajoy. En su siguiente mención, Martínez da más detalles sobre esta guerra interna en el PP, aunque él ya no estaba en Interior (fue cesado en 2016). «Sí sé que antes de eso, sin tener ningún cargo de Gobierno, sino siendo (Cospedal) presidenta de Castilla-La Mancha (.), ella tiene un grupo de policías a los que reúne periódicamente. Y uno de sus objetivos es cargarse a Soraya (Sáenz de Santamaría); es el único, claro». Se refiere el exnúmero dos de Interior a la batalla de las primarias del PP (verano de 2018) para sustituir a Mariano Rajoy y que finalmente ganó Pablo Casado. Tanto Cospedal como Sáenz de Santamaría y el propio Rajoy declararon como testigos en el juicio de ‘Kitchen’, en el que negaron la existencia de una operación policial ilegal contra Bárcenas y respaldaron el trabajo del ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz, también juzgado por estos hechos y a quien la Fiscalía pide igualmente 15 años de cárcel.
Pero la conversación salida del sumario del ‘caso cloacas’ tiene más aristas. Sobre Sáenz de Santamaría, Martínez manifestó su convencimiento «de que todas estas mierdas de (José Manuel) Villarejo en gran medida están provocadas porque Soraya considera que Villarejo utiliza a Cospedal contra ella. Y entonces, dice, ‘ahora yo voy contra ti con el CNI (Centro Nacional de Inteligencia)’. Y entonces pillan a Villarejo (fue detenido en noviembre de 2017) en una operación en la que el CNI está presente. No sé si está mucho o poco o regular. Aunque tengo la impresión de que mucho», aseguró.
Otro de los señalados es Juan Cotino, histórico dirigente del PP valenciano ya fallecido. El exsecretario de Estado lo señala como la persona que introdujo a Villarejo en el Ministerio del Interior con Rajoy, presentándolo como un comisario de «absoluta confianza» para que detuviera investigaciones incómodas. Comenta, además, que la estrecha relación entre Cotino y mandos policiales como Villarejo o José Luis Olivera (también juzgado en ‘Kitchen’) se debía a que éstos le habían encubierto «escarceos» sexuales muy delicados en el pasado.