Feijóo aparca la moción de censura a la espera del vía crucis judicial de Sánchez

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

En Génova saben que cualquier paso en falso expondría a su líder a una erosión innecesaria en plena recta final de la legislatura y más aún cuando quedan hitos judiciales que podrían apuntalar el ataúd político de Sánchez. Antes de que finalice junio llegará previsiblemente la sentencia por el ‘caso mascarillas’ sobre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su antigua mano derecha, Koldo García, y en el PP dan por hecho que serán condenados por corrupción. Será el primer veredicto en firme contra el entorno directo de Sánchez y su Ejecutivo que podría desencadenar movimientos de calado. Esta semana quedará, además, visto para sentencia el juicio contra David Sánchez. A la imagen del hermano del presidente sentado en el banquillo se le sumará el 15 de junio la de su mujer Begoña Gómez, a la que el juez ya ha advertido de que si no acude a la comparecencia a la que la ha citado será «conducida por la fuerza pública». Y dos días después llegará la declaración de José Luis Rodríguez Zapatero por su imputación en el ‘caso Plus Ultra’. Un vía crucis judicial que dará munición al PP, pero que obliga también a Feijóo a medir al milímetro sus pasos para no tropezar y desviar el foco del presidente. «Hay que actuar con pulso de Tedax», describen, en alusión a los artificieros, en la dirección nacional, donde no quieren dar pistas sobre sus planes porque ahora, remarcan, «importa la ansiedad del Gobierno». Cita a la jefa de la Guardia Civil Los populares aprovecharán la sesión de control del miércoles para interpelar en el Congreso a Sánchez y sus ministros por todos los frentes judiciales abiertos mientras aprietan con nuevas comparecencias en el Senado. El levantamiento del secreto de sumario de las presuntas ‘cloacas del PSOE’ ha puesto en el punto de mira a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió hasta en tres ocasiones con la ‘fontanera’ Leire Díez. El primer partido de la oposición no solo ha pedido su cabeza, sino que ha echado mano de su mayoría absoluta en la Cámara alta para citarla este jueves de urgencia. «Su situación es insostenible y no puede seguir en el cargo ni un minuto más», reiteran en el grupo parlamentario que dirige Alicia García, que tiene que poner fecha a las nuevas citaciones en la comisión que investiga la ‘trama Koldo’ y por la que tendrán que volver a desfilar próximamente la propia ‘fontanera’, la actual gerente socialista, Ana María Fuentes —también imputada-, o el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Feijóo esperará a ver cómo evoluciona el vendaval político y judicial de las próximas semanas, que va a convertir la legislatura en una olla a presión para tomar decisiones. De momento, en su equipo descartan que vaya a descolgar el teléfono para pedir en privado lo que ya ha pedido en público. «Saben lo que queremos. Queremos una elecciones no negociar una investidura», señalan estas fuentes, que ironizan con que «no es sencillo hacer que esta gente abandone el sanchismo». «Tampoco es barato», rematan. La posibilidad de volver a salir en la calle como ya se hizo contra la ley de amnistía o tras el estallido del ‘caso Cerdán» no está sobre la mesa.