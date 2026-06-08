León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que habla a diputados y senadores en el Congreso

Aragón TV emitirá especiales el sábado, el domingo y el lunes para seguir los principales actos de la primera etapa de este primer viaje de León XIV a España.CARTV

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

León XIV se convertirá este lunes en el primer Papa que pronuncia un discurso ante diputados y senadores en el Palacio del Congreso, y lo hará no como Sumo Pontífice, sino como jefe de Estado de Ciudad del Vaticano, en el marco de su visita oficial a España.

Tras semanas de preparación, todo está listo ya en la Cámara Baja para recibir al Papa, que estará acompañado por la delegación oficial vaticana. Su estancia en el Palacio del Congreso se alargará por un tiempo de unos 50 minutos.

Según la agenda oficial, está previsto que León XIV llegue en papamóvil a la Carrera de San Jerónimo sobre las 10.30 horas tras reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura Apostólica.

Saludo a los tres poderes e himnos

A su llegada será recibido por los presidentes del Congreso, la socialista Francina Armengol, y del Senado, el 'popular' Pedro Rollán. Tras los saludos de rigor, los tres se dirigirán al Patio de Floridablanca, donde les estarán esperando los representantes de los otros dos poderes del Estado: el presidente del Ejecutivo y los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del Constitucional, Cándido Conde Pumpido.

Tras la rendición de honores, las autoridades del Estado y el Santo Padre escucharán los himnos de la Ciudad del Vaticano y de España, que serán interpretados por la Banda Sinfónica de Música de la Policía Nacional.

Precedidos por los maceros, la comitiva accederá al Palacio y se dirigirá al Salón de Perdidos, donde el Papa saludará a los miembros de las Mesas del Congreso y del Senado, al jefe del partido mayoritario de la oposición y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

Hasta la fecha, y según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, todos los partidos con representación parlamentaria enviarán a representantes a esta ceremonia salvo Podemos y el BNG. Los 'morados' alegan que el Papa sigue siendo "cómplice" de los abusos en la Iglesia Católica.

Se llevará dos incunables

Concluidos los saludos, Armengol invitará al Papa a firmar en el Libro de Honor de la Cámara Baja para dar paso al habitual cambio de regalos. En concreto, la presidenta del Congreso entregará a León XIV un facsímil del manuscrito Liber Horarum o Libro de Horas, uno de los libros más antiguos (siglo XV) y valiosos de su fondo bibliográfico, y el del Senado, un manuscrito del Beato de Liébana, códice de Fernando I y Doña Sancha.

Seguidamente, todos se dirigirán al Salón de Plenos, al que el Papa y los presidentes de ambas cámaras legislativas entrarán por la escalera de acceso desde la Galería del Orden del Día. Una vez en el Hemiciclo, Armengol declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso.

A su término, tomará la palabra León XIV para dirigirse, en su condición de jefe del Estado Vaticano, a diputados, senadores y resto de autoridades e invitados, entre los que se encuentran los miembros del Gobierno, presidentes autonómicos, las presidentas del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y del Tribunal de Cuenta, Enriqueta Chicano, y la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, así como expresidentes de las cámaras Baja y Alta.

El Congreso también cursó invitación a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pero, según informaron a Europa Press fuentes de la organización, sólo acudirán a la cita los 'populares' (Rajoy y Aznar) porque los dos exmandatarios socialistas ya han informado de que no asistirán.

Zapatero ha justificado su ausencia en que quiere centrarse en preparar su defensa tras su imputación por tráfico de influencias y falsificación documental en el 'caso Plus Ultra', según informaron a Europa Press fuentes de su entorno.