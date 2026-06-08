Feijóo le regala al papa una camiseta firmada por Rafa Nadal, "referente de la España que no se rinde ante la adversidad

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido una audiencia con el Papa León XIV, al que ha recordado que el humanismo cristiano es uno de los pilares del proyecto del Partido Popular. En ese encuentro, le ha regalado una camiseta firmada por el tenista Rafa Nadal, "referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad" y el libro 'España sagrada: tomo XX" centrado en la historia compostelana, la ciudad donde descansa el Apóstol Santiago, según ha señalado la formación.

Durante esta audiencia, que se ha celebrado esta tarde en la Nunciatura Apostólica, Feijóo ha agradecido al Pontífice que haya reservado un espacio "para el primer partido de España", según ha escrito después en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

"El Papa León XIV nos recuerda que una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas. Y España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", ha dicho Feijóo, para añadir que por eso el PP "siempre tendrá en los principios del humanismo cristiano uno de sus pilares".

El jefe de la oposición ha señalado que siguiendo el consejo del Papa, en el PP alzan la mirada "para mirar al futuro con esperanza, defender la solidez" de sus convicciones y "seguir construyendo juntos una sociedad más justa".

Fuentes del PP han informado además que en ese encuentro Feijóo ha trasladado al Pontífice el agradecimiento de su partido por esta visita a España. "Son días de gran ilusión para una parte muy importante de nuestra sociedad y en el PP compartimos esa alegría", le ha transmitido, al tiempo que ha destacado la "respuesta histórica" del pueblo español en los actos de estos días.

Durante el encuentro, Feijóo ha reivindicado la figura de León XIV como "faro moral" en estos tiempos de incertidumbre y ha apelado a la tradición católica como pilar sobre el que seguir construyendo una sociedad más justa, libre y humana, según los 'populares'.

"España, como el resto de Europa, no se entiende sin sus raíces cristianas", ha subrayado Feijóo, que ha asegurado que no van a renunciar a ese legado, sino a reivindicarlo porque "una sociedad verdaderamente libre no se construye contra sus raíces, sino desde ellas".

En este sentido, Feijóo ha recordado que el humanismo cristiano es uno de los pilares del proyecto del Partido Popular. "Para nosotros no es algo circunstancial sino un principio básico que nos inspira desde siempre", ha afirmado, para recalcar ante el Papa que la defensa de la dignidad humana, de la vida, de la familia y de la libertad son objetivos irrenunciables para los populares en sus responsabilidades políticas, según las mismas fuentes.

Feijóo también ha agradecido el reconocimiento expreso que el Pontífice ha hecho en el Congreso a la contribución de España al mundo. "Ha sido emocionante recordar por boca del Papa la aportación de la Escuela de Salamanca al pensamiento universal y a la feliz idea de poner límites al poder", ha destacado.

El líder del PP ha asegurado que esta visita será inolvidable y, por ello, ha querido sumar a ese recuerdo dos símbolos de lo que somos como país. En primer lugar, le ha hecho entrega al Papa --gran aficionado al tenis-- de una camiseta firmada por Rafa Nadal, "referente de la España que nunca se rinde ante la adversidad".

Y, en segundo lugar, ha precisado el PP, le ha regalado el libro "España sagrada: tomo XX", centrado en la Historia compostelana, la ciudad donde descansa el Apóstol Santiago, como ejemplar de la Nación milenaria que es España.

Esta audiencia en la Nunciatura, se ha producido pocas horas después del ovacionado discurso del Pontífice en el Congreso de los Diputados, donde ha criticado la "descalificación permanente del adversario" y ha abogado por "una justa delimitación del poder público". A su vez, León XIV ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".

Al término de ese acto en el Congreso, Feijóo ha asegurado ante los medios que comparte de "la A a la Z" el discurso "histórico" que el Pontífice ha pronunciado ante los parlamentarios, destacando sus alusiones al "fortalecimiento de las instituciones" y que "no hay instituciones sin convicciones".

"En nuestro país tenemos un déficit de respeto a las instituciones y un profundo déficit todavía mayor de respeto a las convicciones", ha declarado Feijóo, que ha calificado de "histórico" ese discurso "sereno, sólido y esperanzador" y ha invitado a los diputados a "desarmar el lenguaje" porque "la firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación".

Este lunes, el Papa León XIV también ha mantenido un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de su visita al Congreso. Y esta tarde también se ha visto con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.