Cientos de fieles esperan durante horas la llegada del papa León XIV a la Sagrada Familia: las fotos

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Cientos de fieles aguardan desde este miércoles por la mañana en los alrededores de la Sagrada Familia la llegada del papa León XIV, en medio de un fuerte despliegue de seguridad y una gran expectación por el recorrido que el pontífice realizará en el papamóvil hasta el templo de Antoni Gaudí.

Después de visitar a los presos de Brians 1, la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat y la iglesia de Sant Agustí, el pontífice recorrerá en su vehículo cerca de un kilómetro antes de llegar a la Sagrada Familia, partiendo desde la confluencia de la avenida Diagonal con la calle Rosselló, y avanzando por esta calle del Eixample barcelonés hasta las inmediaciones del templo, a la altura de la calle Sardenya.

En el inicio de ese tramo, algunos creyentes se han asegurado su sitio desde la mañana con sillas de playa, banderas vaticanas y paraguas para protegerse del sol, como Margarita, que viajó desde El Salvador a Madrid para ver a su hija y ver en persona a León XIV, pero no lo consiguió y ha decidido probar suerte en Barcelona.

"Pensé que no íbamos a encontrar sitio y estamos perfectas aquí", relata a EFE esta feligresa, ubicada en la esquina entre la calle Roselló y el paseo de Gràcia, punto de inicio del recorrido, donde espera "recibir la bendición del papa".

Un caso similar es el de Esther, una periodista que trabaja en Italia y ha viajado a Barcelona por su cuenta para presenciar en primera persona este acontecimiento histórico.

"No he podido acreditarme, pero he venido igualmente a ver al papa, que es lo que quiero", cuenta a EFE esta creyente, que asegura haber tenido algún problema para acercarse a la zona por los cortes en las líneas 2 y 3 del Metro, que tienen salidas muy cercanas al templo.

La devoción por el papa alcanza incluso a los más impacientes, como José Luis, quien teme que no podrá soportar el cansancio de tantas horas de espera bajo el sol, aunque su deseo es presenciar por segunda vez la visita de un papa a Barcelona, como hizo en 1982 con Juan Pablo II.

"Mis amigos se rieron de mí cuando pasaba (Juan Pablo II) y me santigüé -ha rememorado-. Ahora, todos han fallecido y yo sigo aquí", asegura este devoto.