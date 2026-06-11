Detenida una profesora por una presunta agresión sexual a un alumno de 14 años

Publicado por Efe Jaén Creado: Actualizado:

Una profesora de 35 años de un instituto de Jaén ha sido detenida por un delito de agresión sexual a un alumno de 14 años con el que mantenía presuntamente «una relación de carácter sentimental y sexual». Un comunicado de la Policía Nacional detalla que la víctima tenía 14 años cuando comenzaron los hechos investigados —en la actualidad tiene 15— y que fue su padre quien notó de manera abrupta un cambio radical en el comportamiento de su hijo en la casa.

El progenitor formuló la correspondiente denuncia y, tras las pesquisas de los agentes, fue detenida la docente y puesta a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad provisional sin fianza y medidas de alejamiento y comunicación respecto al menor.

Fue la denuncia del progenitor del joven la que dio inicio a la instrucción del correspondiente atestado policial el pasado 22 de mayo tras relatar a los agentes que desde hacía aproximadamente un mes su hijo había abandonado las actividades extraescolares habituales, mostrando conductas de aislamiento y un elevado estado de nerviosismo.

Según la denuncia, el menor recibía llamadas a altas horas de la madrugada e incluso había llegado a pasar fuera de casa un fin de semana completo, siendo esto el detonante para sospechar que ocurría algo en su entorno, fuera de su casa.

El padre acudió al centro escolar para informar a la dirección de ciertos hechos que le hacían sospechar de que su hijo se estaba viendo con la profesora.

También manifestó que su hijo había recibido como obsequio de cumpleaños un reloj con un valor no acorde con el poder adquisitivo familiar y que había sido testigo de que en algunas ocasiones llamaban a su hijo por teléfono y este se separaba para no ser escuchado. Según el padre, la voz de la interlocutora era una mujer de edad adulta y la reconocía como su profesora.

También relató que su hijo comenzó a pernoctar fuera de casa y que llegaba a altas horas de la madrugada, así como a abandonar actividades deportivas llegando a ausentarse un fin de semana entero de casa. Además, aseguró que recibió información de conocidos y familiares en la que le indicaban que habían visto al menor acompañado de una mujer más mayor en una zona costera.

El centro activó de manera inmediata los protocolos internos, apartando a la profesora de la docencia directa del menor. La instrucción policial determinó la existencia de indicios racionales para proceder a la detención de la docente.

Continuando con las pesquisas, los agentes tomaron declaraciones para aclarar los hechos ocurridos y concluyeron que había indicios racionales y suficientes para proceder a la detención de la docente, que se produjo ayer.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad provisional sin fianza y adoptó medidas de alejamiento y comunicación respecto al menor.