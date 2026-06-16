La Guardia Civil identifica «P.S.» con Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez asiste con su esposa a la misa solemne que el papa León XIV oficia en la Sagrada Familia por el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí, este miércoles en Barcelona.Alejandro García

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Parra habló de que «se abordó la posibilidad» --indica la UCO-- de que Sáenz de Tejada asumiera la defensa de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa instruida por un juzgado de Badajoz y que la Audiencia Provincial dejó vista para sentencia la semana pasada.

Y añaden que el empresario adujo que Díez «expresó que se iban a poner en contacto con un tercero, entiende el dicente que con el Presidente del Gobierno», para acordar que el exjuez asumiera la defensa de David Sánchez. Finalmente, el hermano del presidente «habría rechazado» esa posibilidad «y habría decidido continuar con el abogado que tenía por aquel momento», manifiesta la UCO.

La UCO expone que, de acuerdo con fuentes abiertas, Sáenz de Tejada «habría intentado igualmente recusar» a la magistrada instructora que llevó a juicio al hermano del presidente, Beatriz Biedma, «tras solicitar su personación en el procedimiento como acusación popular». Así, los agentes señalan que en las agendas de la exmilitante «estaban contempladas ambas posibilidades», tanto «la asunción de la defensa de David Sánchez» — "Ser abogado del hermano de P.S.», se lee en la agenda- como «la personación como acusación popular».