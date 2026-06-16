Asesina al logopeda de su hijo de dos años por un presunto abuso sexual

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Agentes de la Policía Nacional han detenido a un joven de 24 años de edad que se entregó ayer en la Comisaría del municipio de Burjassot (Valencia) con las manos manchadas de sangre y confesó haber apuñalado y acabado con la vida de otro hombre.

Los hechos ocurrieron sobre las 18.15 horas de este lunes en una clínica del distrito de Tránsitos de València y los agentes del Grupo de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial y de Policía Científica de Valencia se desplazaron al lugar, confirmando el fallecimiento y haciéndose cargo de las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, según ha informado la Policía Nacional.

Varios medios de comunicación señalan que la víctima es un logopeda que trataba al hijo de dos años del autor confeso del crimen y que el homicidio podría haberse producido tras sorprender el padre al citado especialista en un posible caso de abusos al menor.

La Policía Nacional ha recuperado el arma que supuestamente ha utilizado el homicida, una navaja de unos quince centímetros que ha sido hallada junto al cuerpo de la víctima.

La Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana ha informado de que la investigación sigue en curso y que el autor confeso del crimen todavía no será puesto a disposición judicial. E