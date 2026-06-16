Muere un legionario en Ceuta tras sufrir un desvanecimiento haciendo deporte

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Un legionario destinado en el Tercio 'Duque de Alba', 2º de la Legión, en Ceuta ha fallecido tras sufrir un desvanecimiento en una sesión de instrucción física.

El Ejército de Tierra ha precisado que el legionario, identificado como Kevin Parra Mejía, fue evacuado inmediatamente en una ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció posteriormente.

En su cuenta de 'X', el Ejército de Tierra ha expresado su "profundo pesar" a su familia, seres queridos y compañeros. También el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) han expresado su pésame por el legionario en la citada red social.