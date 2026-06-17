Feijóo llama "cobarde" a Sánchez por "amordazar" al Parlamento y el presidente reitera que las elecciones serán en 2027

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España).César Vallejo Rodríguez - Europa Press

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este miércoles "cobarde" al jefe del Ejecutivo por "amordazar" al Parlamento después de que PSOE y Sumar hayan vetado que se voten sendas enmiendas de PP y Junts que pedían convocar elecciones. En su réplica, Pedro Sánchez ha acusado al jefe de la oposición de ser "un torquemada de la vida" y ha reiterado que las elecciones se celebrarán en 2027.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, Feijóo ha señalado que este jueves tenían derecho a votar la continuidad de la legislatura --con esas enmiendas que se habían presentado a una moción del Grupo Popular--, pero ha afirmado que el presidente del Gobierno "es un cobarde" y tiene "miedo a la democracia".

"Ya no es que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: Ánimo, Pedro", ha espetado Feijóo a Sánchez.

Feijóo ha cargado contra Sánchez por la corrupción, recordando que el lunes su mujer, Begoña Gómez, "volvía al juzgado" y este miércoles "por primera vez" un expresidente del Gobierno (José Luis Rodríguez Zapatero) "está delante de un juez acusado por seis graves delitos de corrupción". "El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral", ha enfatizado, para vincular al presidente del Gobierno con la exmilitante socialista Leire Díez y las "cloacas".

En su turno, el presidente del Gobierno ha dicho que no deja de sorprenderle "la atalaya moral" desde la que Feijóo "se convierte en un torquemada de la vida" cuando, según ha recalcado, fue designado presidente del PP "para tapar la corrupción de la señora Ayuso", la presidenta de la Comunidad de Madrid, y está "sentándose en la sede de un edificio financiado en B".

Dicho esto, Sánchez ha garantizado que las elecciones "se van a celebrar" pero ha señalado que "la pregunta no es esa" sino qué país "se va a presentar en 2027 respecto a 2018" y si "un mejor país o un peor país".

"Indiscutiblemente es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad", ha dicho a la bancada del Grupo Popular, al que ha acusado de votar en contra de medidas que ha llevado el Gobierno al Parlamento como la revalorización de las pensiones o el escudo social.