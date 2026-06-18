Zapatero: «Pido confianza. Soy completamente inocente. La verdad se abrirá paso»

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero abandona la Audiencia Nacional tras casi tres horas de declaración como investigado en el caso Plus Ultra, en la que ha negado de plano haber ejercido ninguna influencia en favor de la aerolínea.EFE/Borja Sanchez-Trillo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

"Cuando uno se sabe comletamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada si cree las cosas que se afirman de mí. Mi mensaje es también a todos esos conciudadanos y conciudadanas: les pido confianza», afirmó ayer en un comunicado Zapatero.

«He estado 29 días en silencio, preparando este momento y los que vendrán. Callé por respeto a la Justicia y a Su Señoría, que era quien primero debía escucharme. No tengan duda de que en los próximos días iré dando las explicaciones oportunas», ha añadido. Reconoce que se le acusa de «muy graves delitos» que afirma no haber cometido. «Siempre me conduje con decencia y con honradez, y ahora tengo por delante la tarea de demostrarlo. Lo haré con absoluta transparencia y con plena confianza». También ha dicho que durante su intervención ante el juez ha presentado al tribunal «una autorización universal voluntaria para que pueda constatarse la inexistencia de sociedades, dinero, productos financieros o cualquier activo con titularidad mía directa o indirecta». «Porque no tengo absolutamente nada fuera de España», ha zanjado.