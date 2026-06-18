El PP exige al PSOE que le retire a Zapatero el carné de militante: «Salió con los mismos delitos con los que entró"

Publicado por María Eugenia Alonso Madrid Creado: Actualizado:

Para el primer partido de la oposición, la corta declaración este miércoles de José Luis Rodríguez Zapatero ante el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, no ha servido para despejar la sombra alargada de corrupción que se cierne contra el expresidente del Gobierno tras la demoledora resolución judicial de hace un mes en la que se afirmaba que existen indicios de que cometió delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. En el PP creen que el exmandatario socialista salió como entró: acusado de siete delitos muy graves y sin que su testimonio haya logrado «desvirtuar los indicios racionales de criminalidad» contra él. «Su situación procesal no ha cambiado", señalan en la dirección, donde reclaman al PSOE que retire el carné de militante a Zapatero y le abra expediente informativo.

Los populares aprovecharon la declaración histórica del expresidente para hurgar en la herida del PSOE y apretar a Pedro Sánchez en el Congreso porque su "faro moral", como él mismo definió a Zapatero, se sentaba delante del juez en condición de investigado por delitos de corrupción. Uno por uno los diputados conservadores que tomaron la palabra para interpelar a los miembros del Ejecutivo hicieron mención al exmandatario socialista contra el que existen indicios de que cometió delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. "¿Sigue contando con su apoyo Zapatero?", le cuestionó al jefe del Ejecutivo nada más iniciar la sesión de control Alberto Núñez Feijóo. Pero Sánchez eludió hablar de él y defenderle explícitamente como había hecho hasta ahora, aunque en un comunicado posterior su partido aseguró mantener intacto su apoyo al expresidente.

"Ya está tardando en decir si le suena de algo un tal ZP o si ya ni siquiera su cara le suena", ironizan en la cúpula del PP, donde subrayan que el exjefe de Gobierno "mantiene su pasaporte", a pesar de que la Fiscalía había solicitado que le fuera retirado como medida cautelar, pero también "la imputación de sus delitos".

En el entorno de Feijóo ven a Sánchez "tocado" ante el "carrusel deportivo de corrupción socialista" que arrancó el lunes con la comparecencia de su mujer Begoña Gómez ante el juez Peinado; siguió un día después con la de la directora general de la Guardia Civil en la comisión de Interior del Senado y continuó este miércoles con el expresidente ante el juez Calama. Un vía crucis judicial que se puede agravar con la sentencia a punto de caer del 'caso mascarillas' y la previsible condena de su exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y mientras su hermano, que se enfrenta hasta seis años de prisión, espera la decisión del tribunal.

Contrataque en el Senado Aunque los populares han optado por no distraer la atención y mantener el foco en los tribunales, no dejaron pasar este miércoles la oportunidad que se les abrió tras la decisión de la Mesa del Congreso de tumbar su moción para exigir a Sánchez la convocatoria inmediata de elecciones generales para contraatacar y registrar la misma iniciativa en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta. "El PSOE cierra la puerta a la democracia en el Congreso y el PP la abre en el Senado", se jactan.

En concreto, la Mesa del Congreso, que preside la socialista Francina Armengol, se escudó en el artículo 112 de la Constitución, que regula la prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno de plantear una cuestión de confianza para vetar su enmienda y una similar de Junts. Entendió así que la Cámara no puede inmiscuirse en esa facultad. Una decisión "arbitraria", a ojos de los populares, que han presentando un escrito de reconsideración por un acuerdo que, consideran, se adoptó "sin debate", "sin pronunciamiento de los letrados de la Cámara" y sin "la requerida motivación ajustada a Derecho". "Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento", le recriminó Feijóo a Sánchez en su cara a cara, tras acusarle de ser un "cobarde" que teme a la democracia y a las urnas.

La moción registrada en el Senado se debatirá y votará el próximo miércoles coincidiendo con la comparecencia a petición propia de Sánchez en el Congreso para hablar de los escándalos judiciales que salpican a su partido y a su entorno. Para evitar que Junts, en esta ocasión, se incline por la abstención como ocurrió hace unas semanas en una iniciativa similar, los populares han incluido en su texto la enmienda de modificación que los de Carles Puigdemont presentaron a su texto en el Congreso.