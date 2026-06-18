El PSOE mantiene el apoyo a Zapatero y dice que el PNV le conceda "seis meses" más de crédito

Publicado por Paula De las Heras Madrid Creado: Actualizado:

La dirección del PSOE se mantiene firme en su defensa de José Luís Rodríguez Zapatero tras su esperada declaración ante el juez Calama. El expresidente del Gobierno no aportó ninguna explicación concreta que permita disipar todas las dudas sembradas en el auto en el que el magistrado le presentó como presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» pero tampoco de su comparecencia se extrae nada que agrave su situación. Las cosas han quedado, a efectos políticos, básicamente como estaban. «Los que quieren creer, creen; los que tienen dudas, siguen exactamente con las mismas, y los que lo habían sentenciado, siguen con la sentencia escrita", resumía este miércoles un dirigente territorial.

Ferraz elige creer. Por la cuenta que le trae. No es ya que defienda la presunción de inocencia, como haría con cualquiera que esté siendo objeto de investigación judicial, es que hace suyo el comunicado que a la salida de la Audiencia Nacional hizo público Zapatero. Un texto en el que el expresidnente niega categóricamente las acusaciones en su contra, anuncia que en los próximos días, y tras casi un mes de silencio, ofrecerá las "explicaciones oportunas" (lo que apunta a que ofrecerá entrevistas en algunos medios); aduce que ha presentado al tribunal "universal y voluntaria" para investigar sus bienes; alega que el tiempo y la verdad probarán que es inocente, y reclama confianza. Es decir, casi lo mismo que hizo el 19 de mayo en un vídeo grabado en el jardín de su casa tras conocer su imputación, pero ahora por escrito.

En el núcleo duro del partido son conscientes de que entre los cuadros medios hay preocupación. Saben que la noticia de que la joyería Ansorena había tasado en 1,3 millones el valor de las joyas que el expresidente guardaba en la caja fuerte de su oficina, y que el expresidente pretende contrarrestar ahora con un informe pericial propio, causó un hondo disgusto en buena parte de ellos. Sin embargo aseguran estar tranquilos. Y no solo porque insistan en no existen pruebas directas contra quien ha sido, especialmente en los últimos años, uno de los principales activos políticos del Gobierno entre el electorado de izquierdas sino porque creen que los militantes y buena parte de los votantes cierran filas con él.

"Recorremos el territorio y vemos lo que hay. El año pasado sí que vivimos momentos críticos porque conocimos cosas que afectaban a nuestros valores, como los temas de prostitución, y la gente estaba tocada", dicen fuentes de Ferraz en alusión a las causas contra José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán o los casos de acoso sexual denunciados ante la oficina antiacoso. Alegan que en el caso de Zapatero lo que de momento se aprecia es que tuvo una actividad económica lícita basada en sus contactos y sus relaciones y que las bases sienten respecto a su situación algo similar a lo que sienten respecto a las causas contra el hermano y la mujer de Sánchez, que son víctimas del acoso de la derecha, a pesar de que en Moncloa reconocen que Calama es un juez serio. "La crítica es hacia la utilización política", señalan. También en su comunicado censuran "el ruido, los juicios paralelos y las condenas anticipadas".

"Amordaza la democracia"

Nada pues se mueve. Tampoco la intención de Sánchez de agotar la legislatura pese a la presión del PP y las evidentes muestras de incomodidad de algunos de los socios del bloque de investidura. Lo volvió a dejar claro en la sesión de control al Gobierno, celebrada en paralelo a la declaración de Zapatero, en la que Alberto Núñez Feijóo lo tildó de "cobarde" por impedir, a través de la mayoría PSOE y Sumar en la Mesa del Congreso, que este jueves se voten dos textos (de su partido y de Junts) que lo conminaban a convocar ya elecciones. "Amordaza la democracia", le espetó.

En la misma sesión, Sánchez no solo se topó con las ya consabidas críticas del líder de la oposición. "Está acabando con la fe de nuestro grupo", le avisó Maribel Vaquero, del PNV. "Usted ha traicionado a la gente que le votó y a los que apoyamos la moción de censura contra Rajoy", le dijo Ione Belarra, líder de Podemos. Los socialistas, sin embargo, se mantienen en que, en tanto en el PP no sea capaz de ganar una moción de censura, todo es mera palabrería. Y, efectivamente, ni los nacionalistas vascos ni la formación de izquierda radical han dado hasta ahora la más mínima señal de estar dispuestos a subirse a ese tren.

En el PSOE entienden, de hecho, que lo que hizo este miércoles el PNV, entre reproches y avisos como el de que "ni el Mundial de fútbol va a poder eclipsar" los escándalos de corrupción, fue extenderle el crédito por "seis meses", lo que en la práctica da margen para llegar a 2027. Porque después de que Aitor Esteban dijera que la legislatura ha llegado "a su fin" y que sería "irresponsable" prorrogarla más allá de este año, Vaquero instó a Sánchez a, esta vez sí, cumplir con su promesa de presentar unos Presupuestos. "Y si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuelva -le dijo- y convoque elecciones". "Las elecciones -replican en Ferraz- serán cuando el presidente crea que es mejor para el partido".