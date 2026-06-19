Un hombre de 50 años mata a su hija de 20 y luego se suicida, en Gerena

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y su hija, de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en Gerena.JOSÉ MANUEL VIDAL

Publicado por EFE Sevilla Creado: Actualizado:

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 50 años y de su hija de 20, cuyos cuerpos han sido encontrados sin vida este viernes en una vivienda de la localidad sevillana de Gerena, con la principal hipótesis de que el padre habría matado a la joven y posteriormente se habría suicidado.

El servicio de Emergencias 112 recibió un aviso poco antes de las 14:30 horas que alertaba de que había un hombre y una chica joven heridos y que no reaccionaban en una casa de la avenida de la Estación, situada cerca de la salida del municipio hacia la vecina localidad de Aznalcóllar.

La esposa y madre de los fallecidos, una docente de 55 años, fue quien encontró los cadáveres al llegar de trabajar desde un centro cercano y, tras el hallazgo, tuvo que ser evacuada en ambulancia debido a una crisis de ansiedad.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y, a falta del avance de las diligencias y del resultado de la autopsia, fuentes cercanas a este operativo han trasladado a EFE que la principal hipótesis es que el hombre, tras una posible discusión, acabara con la vida de su hija provocándole cortes -sin que conste el uso de armas de fuego- y luego se suicidara.

Aunque de momento resulta muy difícil determinar la posible motivación de lo ocurrido, las fuentes han apuntado a un acontecimiento "reactivo" que haya podido provocar una acción lesiva por parte del padre, quien al parecer se llevaba bien con su hija.

Los cadáveres han sido localizados en diferentes puntos de la vivienda, cuyas estancias no han sido encontradas revueltas, han añadido.

La investigación descarta además en principio un posible caso de violencia vicaria, dado que no existían antecedentes ni denuncias previas, tal y como ha confirmado la alcaldesa del municipio, María Tenorio, quien ha indicado que no constaba ningún tipo de alerta en los servicios sociales municipales ni en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género (VioGén).

Este trágico suceso ha causado una gran conmoción en este municipio de cerca de 8.000 habitantes, donde la familia era conocida y cuyo Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades municipales previstas.

En una breve intervención sin preguntas ante los medios de comunicación, la regidora ha trasladado el pésame y la solidaridad a la familia ante un hecho que ha calificado de inesperado y muy duro.

También ha informado de que el consistorio ha puesto a disposición de los familiares una asistenta social y al psicólogo municipal para atenderlos.