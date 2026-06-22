Ayuso pregunta a Sánchez si la condena a Ábalos "no es suficiente" para convocar comicios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en una imagen de archivo. EFE/ Daniel González.

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha preguntado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si la condena de 24 años y 3 meses de cárcel al exministro José Luis Ábalos "no es suficiente" para que convoque elecciones.

"Si eres el 1, secretario general del PSOE, y condenan a tu 2, secretario de organización; si eres el presidente del Gobierno y condenan al ministro que más presupuesto manejaba… Y si la condena es a 24 años de cárcel solo por el primer juicio… ¿No es suficiente para que convoques elecciones, Pedro Sánchez?", ha escrito Díaz Ayuso en la red social X.

La dirigente ha reaccionado así minutos después de conocerse el fallo del Tribunal Supremo, que ha condenado al exministro de Transportes y exdirigente socialista a 24 años y 3 meses de cárcel -con un máximo de cumplimiento de 16 años y medio- por presuntas mordidas en la compra de mascarillas en pandemia, en el año 2020, y por la contratación irregular de varias mujeres en empresas públicas.

Los magistrados han impuesto asimismo una pena de 19 años y ocho meses de prisión al exasesor ministerial Koldo García -con un máximo de cumplimiento de 15 años-, mientras que al tercer acusado, el comisionista Víctor de Aldama -que confesó el pago de mordidas- le condenan a 4 años y medio pero le suspenden la pena.

También se ha pronunciado al respecto el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que tras participar en un acto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha instado a los socios del Ejecutivo a "dar pasos" para "poner fin al momento más crítico" vivido por España en democracia.

Serrano ha subrayado que "nunca ha ocurrido que un Gobierno en ejercicio sea condenado por casos de corrupción", y que por ello la pregunta "no es solo" si Sánchez "va a dimitir", sino también "cuándo se van a convocar elecciones" y "qué van a hacer sus socios".

En términos similares se ha pronunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha instado a Sánchez a dimitir después de las condenas a "su mano derecha", Ábalos, y "su mano izquierda", Koldo García, por haber instaurado una "organización criminal" en el seno del Gobierno. EFE

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