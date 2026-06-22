Vox se pregunta "qué más tiene que pasar" para que Sánchez dimita o que el PP presente una moción de censura

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Acción Política.Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

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Vox se ha preguntado "qué más tiene que pasar" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dimita tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que condena a 24 años de cárcel al que fuera su ministro de Transportes y secretario de Organización en el PSOE, José Luis Ábalos, por el 'caso mascarillas', o que "alguien", en referencia al PP, presente una moción de censura en su contra.

En rueda de prensa tras la reunión del Comité de Acción Política, el portavoz nacional de Vox, José María Fúster, ha puesto de relieve que la sentencia del Supremo contra Ábalos, integrante de la "banda del Peugeot" y a quien Sánchez encargó defender una moción de censura contra el 'popular' Mariano Rajoy, es solo "un caso".

Pero ha apuntado que la lista es "interminable" y "todos los casos tienen un nexo común, y se llama Pedro Sánchez", al tiempo que ha advertido de que "lo peor de la mafia" que considera que hay en el Gobierno "está por llegar" porque el presidente está dispuesto "a cualquier cosa con tal de resistir en el poder".

En este contexto, Fúster se ha preguntado "qué más tiene que ocurrir para que Sánchez dimita de inmediato y convoque elecciones" y "qué más hace falta para que alguien presente una moción de censura". "No hay nada más", ha dicho.