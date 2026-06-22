El juez confirma la prisión provisional del padre del bebé maltratado en Barcelona

Publicado por EFE Barcelona Creado: Actualizado:

El juez de la sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona ha acordado mantener en prisión al hombre acusado de maltratar a su bebé de seis semanas en la capital catalana, quien fue detenido el pasado mes de marzo junto a su mujer.

Según han informado fuentes jurídicas, el juzgado ha desestimado la petición de la abogada del padre, Montse Antolino, para que dejara en libertad al acusado, con el argumento de que ya no puede influir en los testigos de su entorno familiar, dado que estos ya han declarado.

El juez considera que, pese a esas declaraciones, persiste el riesgo de fuga del acusado, dada la gravedad de la pena a la que se enfrenta, y de que intente alterar las pruebas que le incriminan.

El hombre ingresó en prisión el pasado 20 de marzo junto a su mujer, enfermera de la Vall d'Hebron, ambos acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual a su bebé de seis semanas, quien arrastrará secuelas de por vida a consecuencia de los hechos.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona estimó el pasado mes de mayo el recurso presentado por la madre del bebé y acordó dejarla en libertad provisional, con medidas cautelares como la retirada del pasaporte, mientras confirmó la prisión preventiva para el padre.

En su escrito, la defensa del padre del bebé argumentaba que han cambiado las circunstancias por las que la Audiencia de Barcelona acordó mantenerlo en prisión el pasado me de mayo, ya que entre otros motivos el tribunal arguyó que había riesgo de que pudiera "contaminar" a los testigos, la mayoría de su entorno familiar.

Hace unos días, comparecieron ante el instructor una veintena de testigos de la causa, entre ellos familiares de los progenitores.

En el caso de la madre, la Audiencia la dejó en libertad al considerar que los indicios que pesaban contra ella se fueron "debilitando" a lo largo de la instrucción, aunque le impuso la prohibición de acercarse a menos de 500 metros del pequeño y de salir de España.

Por el contrario, la Audiencia decidió mantener en prisión preventiva al padre debido a la "gravedad de los hechos imputados" y porque aún quedaban por practicar diligencias de instrucción "esenciales" y con una "enorme relevancia" para la causa, entre ellas la declaración testifical del entorno familiar y social de los progenitores.

El niño, que ahora está bajo tutela de la Generalitat, ingresó el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, con apenas seis semanas, con signos de una posible agresión sexual y varias lesiones graves.