Los Pirineos Orientales votan si mantienen su nombre o cambian a Mediterráneos o Catalanes

Publicado por EFE París Creado: Actualizado:

Los ciudadanos inscritos en el censo electoral de los Pirineos Orientales de Francia podrán votar desde este lunes y hasta el 15 de agosto sobre un posible cambio en la segunda palabra del nombre de su departamento, una iniciativa impulsada por el consejo departamental tras varios años de debate y consultas ciudadanas.

Los electores deberán elegir entre mantener la denominación actual, Pirineos Orientales, o sustituirla por una de las dos alternativas propuestas: 'Pirineos Mediterráneos' o 'Pirineos Catalanes', anunció el propio departamento en su página web.

La presidenta del departamento ubicado junto a la frontera con España, Hermeline Malherbe, defendió la consulta alegando que el actual nombre genera confusión con el departamento de los Pirineos Atlánticos y no refleja suficientemente la identidad catalana del territorio.

La iniciativa tiene su origen en el proceso participativo 'Imagina los Pirineos Orientales', lanzado en 2019, en el que numerosos ciudadanos reclamaron abrir un debate sobre la denominación oficial de la región.

Una consulta previa celebrada a finales de 2025 mostró que casi la mitad de los participantes era favorable a incorporar una referencia a la identidad catalana en el nombre del departamento, mientras que un 23 % apostaba por mantener la denominación actual.

La votación podrá realizarse de forma presencial a partir de este lunes y también por internet desde el 1 de julio.

El departamento vecino a la provincia catalana de Girona ha habilitado además un servicio de asistencia digital para facilitar la participación de las personas que necesiten ayuda para emitir su voto.

En caso de que una de las nuevas denominaciones resulte mayoritaria, el expediente será remitido al Gobierno francés y posteriormente al Consejo de Estado, que deberá autorizar cualquier modificación oficial.

Las autoridades departamentales descartaron incluir la opción "País Catalán", pese a su popularidad entre parte de la población, al considerar que podría ser rechazada por las autoridades francesas.

Los cambios de nombre de departamentos son poco frecuentes en Francia. Desde la Revolución francesa, solo media docena de departamentos han modificado oficialmente su denominación, siendo el caso más reciente el de Côtes-du-Nord, rebautizado como Côtes-d'Armor en 1990.