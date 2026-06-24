Las cloacas pactaron con el PNV salvar Tubos Reunidos

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La UCO de la Guardia Civil ha constatado la existencia de una reunión entre el expresidente del PNV Andoni Ortúzar con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, para abordar el rescate de 112 millones de euros que el Gobierno concedió a la empresa vasca Tubos Reunidos, así como otra con el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la sede de los socialistas en Ferraz. Los agentes sospechan que la reunión con Ortúzar se celebró el 28 de enero de 2025, según un informe incorporado al sumario de la pieza del ‘caso Leire Díez’ sobre el rescate de Tubos Reunidos. También han localizado una reunión anterior, el 13 de noviembre del 2024, que se habría celebrado en el despacho de Santos Cerdán en la sede federal del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según se desprende de las conversaciones entre Vicente Fernández y Leire Díez, así como en la geolocalización del teléfono de la exmilitante socialista. «Leire debería asistir a la reunión a instancias de Santos», señala el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que destaca la frase «Santi quiere que vaya yo con ellos». También apunta a que dicha reunión se produjo «después del pleno», en posible alusión al Pleno del Congreso de los Diputados celebrado el día 13 de noviembre de 2024. Además, alude la UCO a una reunión preparatoria propuesta por Leire Díez con representantes de Tubos Reunidos, que la llamada ‘fontanera del PSOE’ justificó en la necesidad de «no tener que hacer el papel de su vida» cuando se vieran con el entonces secretario de Organización del PSOE. Los agentes refieren en su atestado que Leire Díez escribió a su contacto «Covadonga Ferraz» —a la que identifican como una empleada del PSOE— para solicitar una plaza de estacionamiento a las 16.30 horas. «Se trata de una de las personas a las se dirigía cuando quería estacionar en la sede del PSOE de la calle Ferraz», indican.

247.459 euros de mordidas

«Se puede concluir que, tras esta reunión, Santos pretendía desarrollar algún tipo de gestión con relación a la situación de Tubos Reunidos», sostiene la UCO, que enfatiza que «sólo podía estar relacionada con las pretensiones que esta sociedad tenía con la SEPI» y, en concreto, en amortizar el anticipo de la deuda a través de la venta de unos terrenos en Sestao «para cubrir las necesidades de liquidez si fuera necesario». En lo que respecta al contacto con Andoni Ortúzar, la UCO señala que Vicente Fernández «se ofreció a organizar una reunión entre Tubos Reunidos y representantes del PNV» para impulsar esta gestión. La UCO ve indicios de que Cerdán, Díez, Fernández y Alonso llevaron a cabo «acciones tendentes» al otorgamiento de la ayuda económica a Tubos Reunidos, «percibiendo por ello un total de 114.950 euros» a través de la mercantil Mediaciones Martínez. Por estos hechos, el magistrado Pedraz ordenó la apertura de una pieza separada dentro del ‘caso Leire Díez’. A lo que habría que sumar luego otros 132.500 euros obtenidos por Vicente Fernández, es decir, un total de 247.459 euros.

"Leire debería asistir a la reunión a instancias de Santos", señala el informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz