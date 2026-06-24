León hará historia en la palmera de las Hogueras de Alicante al encender 'Nit de la Cremà'

Publicado por EFE Alicante Creado: Actualizado:

La pirotecnia Pibierzo, de Villaverde de la Abadía, en la comarca de El Bierzo (León), se convertirá la próxima medianoche en la primera sin vinculación con Alicante ni con la Comunidad Valenciana en disparar la palmera de la 'nit de la cremà' de las fiestas de las Hogueras de San Juan.

La palmera de fuegos artificiales que se lanzará desde lo alto del monte Benacantil, en el castillo de Santa Bárbara, es uno de los momentos culminantes de las Hogueras y se formará gracias a 1.600 cohetes voladores con una masa de material pirotécnico de 98 kilogramos.

Tendrá una duración de unos 18 segundos aproximadamente en el cielo y mostrará diferentes tonos de blanco, como lentejuela, perla o titanio en un encendido progresivo para, justo en el paso de la noche del 24 al 25 de junio, marcar el arranque de la ‘cremà’ de los más de 90 monumentos adultos y otros tantos infantiles repartidos por las calles de Alicante.

Dos días antes, el 22, Pibierzo tuvo una cita con la plaza de los Luceros porque disparó por primera vez una mascletà en la que mezcló la tradición valenciana con la del norte.

“Es una cosa de tan poco tiempo y veo que tiene mucho agarre, mucho enfoque”, ha señalado en declaraciones a EFE el pirotécnico y propietario de Pibierzo, Pedro Alonso, quien ha destacado que los voladores son su punto fuerte, ya que “fabricamos para todo el ámbito nacional” y “forma parte de nuestra cultura” por lo que entiende que “saldrá todo bien”.

En la mascletà del 22, el sello berciano "se notó más bien en los comienzos y en los finales", ha explicado el pirotécnico, quien ha confesado que no le gusta “tocar el cuerpo terrestre” ya que prefiere hacer “una mascletà clásica valenciana”. Este tipo de disparos le ha llevado a ganar cuatro veces el concurso de la Magdalena de Castellón de la Plana y a participar en varias ocasiones en las Fallas de Valencia.

Alonso ha señalado la dificultad de trasladar el material a más de 830 kilómetros de distancia, una operativa en la que han recibido la ayuda de trabajadores y pirotecnias de Alicante, donde han guardado el material, y en la que se han coordinado con Delegación de Gobierno y Guardia Civil, ya que trasladar el material “conlleva una logística muy diferente y amplia”.