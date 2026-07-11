El incendio de Los Gallardos deja 12 muertos, 23 no localizados y 1.405 desalojados

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado de que el número de desalojados por el incendio que se originó durante la tarde de este jueves en Los Gallardos (Almería) se ha elevado a 1.405 personas.

No obstante, ha detallado que el número de fallecimientos no se ha visto incrementado incluso tras los rastreos llevados a cabo por la los efectivos en diversas viviendas de la zona, por lo que por el momento el balance deja 12 personas que han perdido la vida y un total de siete denuncias de desaparecidos, además de 23 no localizados.

Al hilo, ha lamentado que algunas de estas denuncias se refieran a familiares que "puedan estar entre los fallecidos", a la espera aún de las pruebas de identificación.

Asimismo, Sanz ha expresado que el fuego avanza aún sin control, por lo que las autoridades han decidido desalojar todos los diseminados al sur de la localidad de Lubrín, dando prioridad al sur de la carretera AL-5102, así como la pedanía de Los Castaños. Además se va a solicitar que los vecinos de Lubrín no salgan de sus viviendas.

El consejero ha subrayado que en la extinción del incendio trabajan actualmente más de 500 efectivos, además de 22 medios aéreos que se encuentran "al límite" de su prestación de servicio, por lo que Sanz ha presagiado una noche "intensa", si bien se ha mostrado "convencido" de que los profesionales "ganarán la batalla" a este incendio "de enorme complejidad".

El incendio, por el que se han decretado tres días de luto en Andalucía, deja por el momento un total de 12 fallecidos, todos ellos en el término municipal de Bédar, sobre los que el Instituto de Medicina Legal (IML) ya realizado las autopsias y ha recogido muestras que se han remitido a Madrid para su análisis e identificación. El estado de los cuerpos ha impedido determinar sexo, edad o procedencia de las víctimas.

No obstante, las primeras averiguaciones realizadas fuera de laboratorio apuntan que casi todos ellos serían de origen extranjero, principalmente británicos y belgas conforme a las indagaciones preliminares. De ellos, cuatro viajaban en un vehículo con volante en el lado derecho en el que intentaban huir de las llamas por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia.

Asimismo, en un segundo escenario, se localizó a un grupo de diez personas de las que dos --una de ellas de nacionalidad española-- fueron rescatadas con vida, mientras que las otras ocho han fallecido.

Este grupo habría tratado de escapar a pie del fuego después de haber abandonado sus vehículos e intentar atravesar una rambla, si bien adoptaron un camino que les llevó a una "ratonera". Cerca del lugar donde se encontraban se han hallado bastones empleados para caminar campo a través.

Además, se han registrado ocho heridos de los cuatro estaban muy graves, por lo que han sido trasladados a lo largo de la mañana en dos helicópteros desde el Hospital Universitario Torrecárdenas donde fueron derivados en un primer momento a la unidad de grandes quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentran ingresados, algunos con amplias heridas por el fuego.

Por el momento, las autoridades han registrado únicamente siete denuncias ante la Guardia Civil por las desapariciones, si bien las estimaciones iniciales apuntaban hasta 23 personas no localizadas. En este sentido, desde la Guardia Civil se ha insistido en la necesidad de interponer una denuncia para activar los protocolos de identificación.

Mientras tanto, la Guardia Civil junto con un grupo de vecinos voluntarios de Bédar mantiene un dispositivo de rastreo "casa por casa" en toda la zona que ya ha sido arrasada por las llamas para descartar de forma definitiva nuevas víctimas que se hubieran quedado atrapadas. De otro lado, los 1.405 desalojados principalmente del municipio de Bédar, varias pedanías de Los Gallardos, diseminados de Antas y zonas del sur de Lubrín han sido trasladados principalmente al Pabellón de Garrucha, desde donde algunos han buscado recursos habitacionales alternativos.

Los municipios del Levante, como Mojácar y Cuevas del Almanzora, han dispuesto también pabellones para facilitar pasar la noche a los desplazados, toda vez que la población local se ha volcado para colaborar y auxiliar a los afectados con botellas de agua, bocadillos, ventiladores y otros enseres de primera necesidad.

El incendio, según ha explicado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comenzó en una cuneta al lado de una carretera, a raíz de un cable roto entre dos puntos de electricidad, lo que habría dado origen a sendos incendios en uno y otro lado.

Desde Red Eléctrica han afirmado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X' que la línea de alta tensión afectada por el incendio "no es de Red Eléctrica". Asimismo, en el mensaje ha trasladado su reconocimiento a la labor de los equipos de emergencia y extinción.

Por su parte, Endesa ha confirmado a Europa Press que técnicos de la empresa se han desplazado a las 2,00 del viernes a la zona para verificar el punto. En este sentido, han comprobado que el cable señalado inicialmente no se corresponde a una instalación de Endesa ni forma parte de la red de distribución. Se trata, no obstante, de un cable perteneciente a una instalación "privada" y "abandonada" el cual "no tenía tensión".

En cualquier caso, el viento ha hecho que las llamas corrieran ladera hacia arriba, hacia el noreste, avanzando a gran velocidad, con vientos de 50 kilómetros por hora, llegando a avanzar hasta 15 kilómetros en dos horas, lo que ha dado lugar a una propagación inusitada.

El incendio de Los Gallardos es el más mortífero de los registrados en España en el siglo XXI. A falta de conocer las cifras definitivas del fuego en Los Gallardos, el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara) en 2005 ostentaba hasta ahora este triste récord, con once fallecidos. Este suceso motivó la creación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La consternación por este siniestro ha llevado a los Reyes Felipe VI y Letizia a enviar un mensaje de pésame, cariño y apoyo a los familiares de los fallecidos, al igual que a diferentes líderes europeos, nacionales y regionales, entre ellos el presidente del Gobierno. Asimismo, la FIFA ha aprobado un minuto de silencio antes del partido entre España y Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles en recuerdo de las víctimas.