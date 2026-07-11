Nueva denuncia contra Vito Quiles por engañar a los consumidores con una tienda de camisetas con descuentos fake

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Nueva denuncia contra el agitador de extrema derecha Vito Zoppellari Quiles, esta vez por engañar a los consumidores con una tienda de camisetas con descuentos fake y otras irregularidades que vulneran hasta cuatro leyes.

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado los hechos ante la Dirección General de Consumo, la Secretaría de Estado de Digitalización, la Agencia Española de Protección de Datos y la Dirección General de Comercio, Consumo y Servicios de la Comunidad de Madrid, al aparecer una dirección de la capital como domicilio de la tienda.

Hace solo unos días, FACUA ya denunció a su seudomedio por estar a nombre de una sociedad que no existe y por vulnerar las leyes de servicios digitales y protección de datos.

El ultra ha lanzado este jueves una tienda de camisetas donde inventa que aplica descuentos sobre productos que nunca antes habían estado a la venta, vulnerando con ello la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. La web se ha creado en los últimos días, por lo que los productos nunca han estado a la venta al precio que aparece tachado como si fuese el precio anterior.

El artículo 20 de esta norma recoge que «siempre que se oferten artículos con reducción de precio, deberá figurar con claridad, en cada uno de ellos, el precio anterior junto con el precio reducido, salvo en el supuesto de que se trate de artículos puestos a la venta por primera vez. Se entenderá por precio anterior el menor que hubiese sido aplicado sobre productos idénticos en los treinta días precedentes».

La tienda denominada Revival tampoco ofrece información ni de quién es el titular ni del DNI o CIF del responsable, por lo que incumple las obligaciones de identificación y transparencia previstas en la normativa aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

En este sentido, todos los comercios online deben facilitar el nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal de su propietario. Así lo establecen el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) y el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La página tampoco recuerda en ningún apartado la garantía legal que tienen los productos, tal y como establece la ley.

La web que ha lanzado Quiles tampoco informa a los usuarios sobre el derecho de desistimiento que tienen en caso de adquirir alguna de sus camiseta.

El artículo 107 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias establece que «el empresario reembolsará todo pago recibido del consumidor y usuario, incluidos, en su caso, los costes de entrega, sin demoras indebidas y, en cualquier caso, antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en que haya sido informado de la decisión de desistimiento del contrato del consumidor y usuario».

Asimismo, está norma deja claro que son infracciones en materia de defensa de los consumidores y usuarios «el incumplimiento de las obligaciones que la regulación de contratos celebrados a distancia impone en materia de plazos de ejecución y de devolución de cantidades abonadas».

En el apartado de Contacto de la web aparece un formulario desde donde el usuario puede cumplimentar y enviar sus datos personales, independiente de si compra o no algún producto. Sin embargo, no se informa del tratamiento que se hace de los datos que se facilitan. Solo se puede acceder a la Política de Privacidad desde el paso previo a finalizar la compra, donde se pide introducir los métodos de envío y de pago.

De este modo, la tienda Revival también incumple el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Cualquier usuario que se haya podido sentir engañado al realizar una compra en la tienda online de Vito Quiles puede acudir a FACUA para que defienda sus derechos como consumidor.