Noviembre Nacional se presenta hoy como partido: "Nos quieren convencer de que un africano es igual a un europeo"

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El movimiento Noviembre Nacional, que emergió al calor de las protestas contra la amnistía a los implicados en el 'procés' frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz en noviembre de 2023, presenta este sábado en Madrid su proyecto político y se abre a concurrir a las próximas elecciones generales.

En un vídeo difundido a través de redes sociales, en el que la cúpula de Noviembre Nacional ha descubierto sus rostros, que siempre han protegido, el líder, identificado como Iván Rico, explica que la nueva etapa del movimiento "a cara descubierta" tiene dos objetivos: "blindarse ante los ataques de las instituciones" y "abrir la puerta a pelear" por sus ideas "utilizando las propias herramientas del régimen".

Según el registro de partidos del Ministerio del Interior, la organización se inscribió como formación política el 10 de febrero de este año y su sede está ubicada en Valladolid.

Noviembre Nacional se identifica como "nacionalista" y exhibe un discurso anti-establishment, ultra y a favor del cristianismo como eje vertebrador de la civilización y cultura españolas. Rico, acompañado de otros dos varones que no identifica, explica que quieren "luchar por un pueblo del que la clase política se ha desconectado".

Así, arremete contra derechas e izquierdas para asegurar que parten de las "falsas premisas del liberalismo y el marxismo", y que ambas doctrinas "sirven para destruir las naciones del mundo".

Además, carga contra "la falsa quimera del igualitarismo, el materialismo, la libertad total y la desconexión del pueblo con Dios y las virtudes europeas" "Nos dicen que Dios no existe, que la espiritualidad es un cuento y que la única aspiración del hombre es la posesión de riquezas, el gozo momentáneo y darse a todas las bajezas morales" porque" la moral no existe o es relativa".

"Nos quieren convencer de que el hombre y la mujer son iguales, como también de que un sudamericano o un africano son iguales a un europeo", agrega.

Reserva un hueco en su discurso para hablar de los problemas que aquejan a los españoles, "que viven con lo justo". "Padres de familia que hacen auténticos malabares para llegar a fin de mes, una masa de autónomos pisoteados por la fiscalidad y una juventud con cada día menos posibilidades de independizarse y adquirir una vivienda", lamenta.

Por todo ello, Rico garantiza que Noviembre Nacional va a "pelear por todas las vías posibles" para "que no se sustituya racialmente" al pueblo español, para "devolver" la seguridad a las calles y el "trabajo digno" a los españoles y para "traer de vuelta el carácter virtuoso que el cristianismo dio durante siglos a la civilización española", a la que quieren "alejar" de "todas las degeneraciones que han impulsado los políticos del régimen del 78".