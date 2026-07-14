Peinado exige a Begoña Gómez que acredite que solo usó el pasaporte para la graduación de su hija

Publicado por M. Sáiz-Pardo / J. Arias Lomo Madrid Creado: Actualizado:

El juez Juan Carlos Peinado ha requerido a Begoña Gómez para que «acredite» en un plazo máximo de cinco días que utilizó el pasaporte sólo y exclusivamente para viajar a Reino Unido a fin de asistir a la graduación universitaria de su hija Ainhoa en la Universidad de Bristol, el único desplazamiento al extranjero que le había autorizado otro magistrado sustituto. El instructor reclama la documentación después de que una diligencia del juzgado constatara que en el pasaporte, devuelto este mismo lunes, «no consta ninguna diligencia de salida ni entrada» durante los días autorizados, entre el 8 y 10 de julio. Esta falta de supuesto respaldo documental es la que motiva a Peinado a reclamar a la mujer de Pedro Sánchez que le demuestre que usó el pasaporte devuelto para «el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar», o sea ir a Bristol para el acto académico.

La ausencia de sellos, sin embargo, no es en modo alguno una irregularidad. Desde 1986 los controles británicos no estampan de manera ordinaria los pasaportes de los ciudadanos españoles que acceden al país y muchos viajeros cruzan la frontera mediante controles automatizados. Además, Reino Unido exige actualmente la Electronic Travel Authorisation (ETA), un permiso previo vinculado electrónicamente al pasaporte que no deja ninguna marca física en sus páginas. La ETA es obligatoria desde abril de 2025 para estancias cortas sin visado y, desde el 25 de febrero de 2026, las compañías no permiten embarcar sin que figure previamente aprobada.

La graduación universitaria de Ainhoa Sánchez Gómez, la hija mayor de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, tuvo lugar el pasado jueves 9 de julio en el Great Hall del Wills Memorial Building de la Universidad de Bristol. La joven se licenció en Neurociencia y Psicología en una ceremonia celebrada en el campus de esta institución británica, cuyos estudios suponen un coste aproximado de 40.000 euros anuales para alumnos internacionales. El evento, según se constata en las imágenes públicadas, contó con la presencia del presidente del Gobierno, quien se desplazó en el Airbus oficial tras asistir a una cumbre en Ankara; de Gómez, que viajó desde Madrid; y de los abuelos paternos de la graduada.

Gómez había solicitado inicialmente permiso para salir de España entre el 7 y el 10 de julio. Su intención era acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara y desplazarse después a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija. La defensa pidió la devolución temporal del pasaporte, la anotación de la autorización en el sistema Siraj y la posibilidad de reintegrar el documento al juzgado el día hábil posterior al regreso.

Peinado no resolvió personalmente esa solicitud antes de ausentarse del juzgado. El auto fue dictado el 6 de julio por el magistrado Antonio Viejo Llorente, quien estimó parcialmente la petición. Autorizó a Gómez a viajar a Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio para asistir al acto familiar, pero rechazó que pudiera volar a Ankara con la delegación española.

El juez sustituto consideró que la buena cooperación judicial entre España y Reino Unido, incluso después del Brexit, y la naturaleza de la ceremonia permitían levantar temporalmente la prohibición de salida. En cambio, mantuvo la cautelar para Turquía porque se trata de un país situado fuera del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y la esposa del presidente había sido invitada por razones de cortesía institucional, sin intervención activa en la cumbre.

El viaje contó con dispositivo de seguridad. La presencia de los escoltas había sido precisamente uno de los principales argumentos empleados por Antonio Camacho, abogado de la esposa de Sánchez, para recurrir la retirada del pasaporte. La defensa sostuvo que la protección permanente permite al Estado conocer de manera exacta la localización de Gómez y hace "en la práctica, inexistente" cualquier posibilidad de fuga.

Peinado respondió ante la Audiencia Provincial que nunca afirmó que la colaboración de los agentes fuera probable, sino que la planteó como una hipótesis. Aseguró que no pretendía "ofender o menospreciar" a los policías y elogió el carácter abnegado de su trabajo, pero insistió en que existen funcionarios que incumplen sus obligaciones y puso como ejemplo la existencia de la Unidad de Asuntos Internos.

La retirada del pasaporte sigue pendiente de revisión por la Audiencia Provincial de Madrid. También está recurrida la obligación de comparecer dos veces al mes ante el juzgado. Peinado mantiene que ambas medidas son necesarias para asegurar la presencia de Gómez en el juicio oral por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación.

El Gobierno ha lamentado este lunes la "obsesión, persecución y acoso público" por "motivos políticos" que sufre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado que Reino Unido ya no sella pasaportes ya que desde enero sus controles aduaneros están digitalizados con la autorización electrónica de viaje (ETA).

Fuentes de La Moncloa se han pronunciado así tras la decisión deljuez Juan Carlos Peinado de pedir a Gómez que justifique que utilizó el pasaporte únicamente para viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija, como le había autorizado, ya que en el que entregó ayer en persona en los juzgados de Plaza de Castilla no hay sellos que acrediten entradas y salidas.

Una vez más, señalan a EFE las mismas fuentes, se constata "la obsesión, la persecución y el acoso público que sufre Begoña Gómez: "una situación que solo atiende a motivos políticos".

En la misma línea, el PSOE ha reaccionado a la petición de Peinado con un mensaje en sus redes sociales con una sola palabra: "Obsesión".

Respecto a la ausencia de sellos en el pasaporte de la esposa del presidente del Gobierno, La Moncloa recuerda que en el Reino Unido rige desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA), siguiendo el ejemplo de Australia, Singapur, Hong Kong y Argentina, que ya eliminaron los sellos hace años.

También en EE.UU. se está ampliando el reconocimiento facial y el uso de programas como Global Entry, TSA PreCheck y Clear Plus, añaden.

De esta forma -agregan las fuentes- el sello en el pasaporte "está en vías de extinción" y está siendo sustituido por sistemas digitales "más rápidos, seguros y eficientes".

Asimismo, destacan que, a partir del 12 de octubre, 29 países europeos comenzarán a implementar un nuevo sistema de entrada y salida por biometría que sustituirá a los sellos.

Según una providencia a la que ha tenido acceso EFE y fechada este lunes, el juez de instrucción da cinco días a la mujer del presidente del Gobierno para que pruebe, ya que no figuran sellos de entrada y salida, que usó el pasaporte exclusivamente para atender al acto (la graduación de su hija) al que le autorizó a viajar el juez Antonio Viejo, que sustituyó a Peinado durante sus vacaciones.