Lío diplomático por Rajoy

Publicado por Efe / Europa Press Madrid / París Creado: Actualizado:

El artículo del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre que Francia juega el Mundial «sin franceses» ha desatado una tormenta, con el Ejecutivo de Pedro Sánchez en tromba contra él por «racista» y el PP tratando de minimizar sus palabras: «Son sarcásticas y van sin mala intención». A la polémica se ha sumado Francia. El ministro de Exteriores de Francia, Jean Nöel Barrot, se ha unido a las críticas vertidas desde el Ejecutivo francés, que ha achacado a la «estupidez» y el «racismo».

«Esas declaraciones son patéticas. De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es fruto de la estupidez, del racismo o de una combinación de ambos», ha afirmado el titular de Exteriores galo en declaraciones a la televisión BFMTV sobre la polémica creada por el exmandatario español.

El polémico comentario de Rajoy provocó ya el domingo la salida en tromba del Ejecutivo francés que declaró de «absolutamente inaceptables» estas palabras. A las críticas del ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, o la ministra para los territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, se sumó la Embajada de Francia en España que recordó que «de los 26 jugadores, 23 nacieron en Francia», mientras que la ministra delegada para la Igualdad de Género y la Lucha Contra la Discriminación de Francia, Aurore Bergé, señaló que «los resbalones racistas repetidos son insoportables» y ha mostrado su orgullo por la selección francesa.

También Agrupación Nacional, partido de la líder de ultraderecha francesa Marine Le Pen, ha tachado al expresidente Rajoy de «racista» por sus comentarios sobre que la selección francesa de fútbol tiene «un altísimo nivel, eso sí, sin franceses», incidiendo en que son unos comentarios que «todo el mundo debería condenar».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunos de sus ministros han criticado las declaraciones «racistas y xenófobas» de Rajoy. El Ejecutivo ha avisado de que estas palabras meten a España en un «pequeño lío diplomático».

Pedro Sánchez pidió que «gane el mejor y que pierda el racismo», en respuesta a las declaraciones de Rajoy y sobre el partido de semifinales del Mundial entre España y Francia, que se disputará hoy.

«Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él. Jugando al fútbol. Cuidando a nuestros mayores. O abriendo negocios», señaló el presidente en un mensaje publicado en la red social X.

El jefe del Ejecutivo añadió que «España es de quien la ama y la trabaja. No de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas» y cerró su mensaje con una referencia a la semifinal del Mundial entre España y Francia: «Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo». El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, consideró que el comentario de Rajoy es «hiriente y peligroso» y ha subrayado que los franceses son «nuestros amigos, vecinos y socios». «Todo lo que encubra racismo y xenofobia es despreciable. No es España», ha escrito en ‘X’.

El PP ha restado importancia a la frase. El portavoz, Borja Sémper, ha intentado minimizarlo al considerar que era solo una columna «sarcástica» escrita «sin mala intención». El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha atribuido a la «retranca» lo escrito, aunque no lo comparta, y ha señalado que hay quienes «sobreactúan» en su reacción.