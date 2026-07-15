Cae la Verja de Gibraltar

Publicado por Efe Bruselas Creado: Actualizado:

La Unión Europea y el Reino Unido pusieron ayer el broche final al Brexit con la firma del acuerdo para definir el encaje de Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre ambos.

Más de diez años después de que los británicos votaran en referéndum su salida de la UE y más de seis después de su marcha efectiva, el acuerdo «cierra definitivamente el Brexit», en palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que acompañó la firma en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

El pacto, dijo el ministro, abre «una nueva era» para las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y en el vínculo entre la Unión Europea y el Reino Unido seis años después del Brexit.

La firma del acuerdo era el último paso necesario antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, con los primeros cambios aplicados desde esta misma madrugada.

«A medianoche acaban los controles en la aduana de Gibraltar, acaban los controles de migración en Gibraltar y empieza el libre tránsito», aseguró el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Acompañados de los representantes de España y Gibraltar, firmaron el acuerdo el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty.

Antes de su plena entrada en vigor deben ratificarlo también el Parlamento Europeo, previsiblemente en diciembre, y el Parlamento británico.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la firma como «un paso histórico que completa el marco posterior al Brexit» y que beneficiará a las miles de personas que cruzan cada día la frontera entre Gibraltar y Andalucía.

«Contribuirá a la prosperidad y la estabilidad de la región, al tiempo que salvaguarda el espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera», afirmó. Sefcovic, por su parte, celebró que el resultado tras cuatro años de negociaciones sea de «prosperidad compartida» y de la eliminación de la frontera física para las 15.000 personas que hacen este tránsito a diario.

Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón desde La Línea de la Concepción (Cádiz), entre ellos los trabajadores transfronterizos. Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la Policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha. Además, el acuerdo abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE. En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras. En materia fiscal, el documento contempla una convergencia progresiva en determinados ámbitos: Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA.

España «no cambia una coma» en su reclamación de soberanía

España no «cambia una coma» en su reclamación de soberanía sobre Gibraltar, afirmó este martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tras la firma hoy en Bruselas del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para regular la situación del enclave tras el Brexit.

«El artículo 2 (del acuerdo) deja muy claro que España no cambia una coma a su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma (...). Protegemos esa reclamación y, sobre todo, damos un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia», defendió Albares en declaraciones a la prensa tras la firma. El titular español de Exteriores defendió que el acuerdo firmado en Bruselas por el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefcovic, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, junto a él mismo y el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, «abre una nueva era» y cierra definitivamente el Brexit seis años después de la salida efectiva del Reino Unido de la UE. Albares aseguró que España ha logrado todos los objetivos que se marcó al inicio de las negociaciones y repitió que la reclamación española de soberanía queda «protegida» bajo los términos del acuerdo. El pacto supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y definirá el nuevo encaje del enclave tras el Brexit, además de, según explicó Albares, garantizar para siempre la libertad de circulación de personas y de mercancías, evitar «distorsiones del pasado» en fiscalidad o medioambiente y dar «una nueva conectividad al campo de Gibraltar». «Dejamos atrás tres siglos marcados por la desconfianza y la confrontación».