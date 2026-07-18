La UCO detecta que Cerdán disfrutó con su familia de 323.000 euros de Servinabars

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tuvo 18.261 euros en «ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido» y ha señalado que disfrutó junto a su familia de 323.178 euros procedentes de Servinabar, la constructora en la que los investigadores le sitúan como socio del empresario Antxon Alonso.

De esa manera lo expone en un informe sobre el patrimonio de Cerdán y su entorno entre 2014 y 2025, trasladado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ y al que ha tenido acceso Europa Press.

Los agentes desgranan la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, que alcanzaron «sus máximos entre los años 2019 y 2023», periodo en el que enmarcan tanto la denominada «etapa ministerial» de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, y la «etapa post-ministerial», en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando en ese cargo a Ábalos.

Apuntan a «una posible fuente de ingresos no declarada» por Cerdán, a la que llegan a través de «indicios» como «ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros».

También mencionan la «reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la ‘etapa ministerial’ de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación». Hacen hincapié en «liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados». E inciden en ingresos en efectivo realizados por Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, y su expareja Patricia Uriz para «abonar las cuotas del ‘renting’ de un vehículo».

Asimismo, la UCO señala que Cerdán y algunos miembros de su familia «habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros».

Los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid para Cerdán por importe cercano al millón de euros, «frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora». «Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar», exponen.

Según recapitulan, hubo bienes y beneficios de los que habrían sido destinatarios o beneficiarios tanto Cerdán como personas de su entorno familiar, que fueron «soportados principalmente por Servinabar, de forma directa o indirecta», como el alquiler de varias casas, una tarjeta del exdirigente, o nóminas de su esposa, Francisca Muñoz, y su hermana Belén en empresas relacionadas. Los agentes resaltan en su investigación la «preponderancia» de Acciona como «principal fuente de ingresos de Servinabar» entre 2015 y 2025.