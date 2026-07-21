Sumar acusa a Ferrán Torres de especular con viviendas y tacha su empresa de fondo buitre

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El portavoz adjunto del grupo Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha acusado este martes al futbolista de la selección Ferrán Torres, autor del gol que dio la victoria a España en el Mundial, de especular con las viviendas a través de su empresa, que ha tachado de "fondo buitre".

En una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, el portavoz de Vivienda de Sumar ha destacado que "entre estrella y estrella del 2010 al 2026 -en referencia a las dos copas mundiales de fútbol ganadas por España- han cambiado muchas cosas".

Y tras recordar que el salario mínimo, las pensiones no contributivas y el permiso de paternidad han aumentado en estos años, ha señalado que "también hay cosas que han empeorado", como el cambio climático pero, sobre todo, la "situación insostenible de la vivienda".

Según ha explicado, hace 16 años un piso entero costaba en Valencia una media de 500 euros, mientras que hoy una habitación en un piso compartido cuesta ya 550 euros.

Por ello, Ibáñez ha considerado fundamental tomar medidas "valientes", como recuperar la ley que impulsó su grupo "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres que, según Forbes, acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".