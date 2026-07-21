Eduardo Inda, condenado tras inventar que un informe de la Guardia Civil señala a Rubén Sánchez como "miembro de una red de acoso"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Okdiario y su director, Eduardo Inda, han sido condenados por un juez de Sevilla tras inventar que un informe de la Guardia Civil señala al secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, como miembro de una supuesta red de acoso. La sentencia (leer aquí) advierte de que la noticia objeto del litigio incurrió en «la atribución a una autoridad pública de una conclusión fáctica que no tiene sustento documental alguno» y obliga a publicar una rectificación en la web del medio de difusión de bulos y en sus perfiles en Twitter y Facebook.

El secretario general de FACUA interpuso el pasado abril una demanda por derecho de rectificación contra Inda y la empresa editora de Okdiario, Dos Mil Palabras SL, después de que se negasen a publicar el texto que les requirió. Ahora, la sentencia les obliga a publicar un escrito de rectificación para precisar que “La Guardia Civil NO dice que don Rubén Sánchez García es miembro de una red de acoso”.

«No tiene sustento documental alguno»

Con esta son ya 31 las sentencias que gana Sánchez a personas y negocios del entorno de la extrema derecha. Fechada el 16 de julio y notificada este lunes a las partes, el titular de la Plaza número 31 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Sevilla, Alejandro Surian Llano, señala en ella que «no se cuestiona la utilización de un titular como elemento de captación de la atención del lector, sino la atribución a la Guardia Civil de una afirmación que no parece recogida en el propio atestado policial. Ello porque el cuerpo de la noticia contiene la afirmación totalmente contraria».

«No se trata de un juicio de valor u opinión», advierte el juez, en contra de lo que defendió el abogado de Inda en su contestación a la demanda, «sino de la atribución a una autoridad pública de una conclusión fáctica que no tiene sustento documental alguno. Distinto sería que el mencionado titular contenga una valoración, expresión u opinión periodística, pero el hecho de atribuir a la Guardia Civil dicha afirmación convierte el contenido del titular en un hecho susceptible de rectificación».

«Observamos una discordancia esencial entre el titular y el cuerpo de la noticia, pues efectivamente situar a don Rubén Sánchez como miembro de una organización de acoso para posteriormente, entrando en el cuerpo de la noticia y en uno de sus párrafos, manifestar que “hasta la fecha no se han encontrado indicios que relacionen directamente a Rubén con la investigación llevada a cabo” es una contracción que resulta esencial y determinante, afectando precisamente al hecho cuya rectificación se interesa», señala la sentencia.

La noticia falsa publicada por Okdiario, firmada por Fernán González, dio lugar a que la reprodujeran otros tres digitales: Mediterráneo Digital, El Correo de Pozuelo y La Gaceta de la Iberosfera, editada por la Fundación Disenso, que preside el líder de Vox, Santiago Abascal. Los directores de estas tres publicaciones sí atendieron los requerimientos de rectificación que les envió Rubén Sánchez.

Numerosos personajes conocidos de la extrema derecha se hicieron eco en sus redes sociales de la noticia de Okdiario y ampliaron enormemente su difusión. La cofundadora de Vox Cristina Seguí llegó a inventar que figura como «perjudicada» en el informe de la Guardia Civil cuyo contenido tergiversó el medio de Inda y pidió personarse en la causa judicial en la que se enmarca con el objetivo de que imputaran a Sánchez. La jueza lo rechazó porque el procedimiento no tiene nada que ver con ella; tiene su origen en una denuncia del ultraderechista Alberto Gonzalo de Juan, alias Alberto Pugilato, recientemente denunciado por la Fiscalía de Valladolid por delito de odio contra las personas LGTBI.

Cinco sentencias ganadas a Inda

Sánchez ha ganado ya cinco sentencias a Inda y Okdiario como consecuencia de tres demandas de rectificación presentadas contra el director del digital y su director. En esta causa, el secretario general de FACUA ha sido defendido por el abogado sevillano Luis Manuel Ventura. Los dos procedimientos anteriores dieron lugar a cuatro sentencias —de primera instancia y audiencia provincial— por las que tuvieron que publicar las réplicas donde el secretario general de FACUA desmontaba los bulos de los que había sido objeto.

La primera causa en la que Inda y su digital fueron condenados estaba relacionada con una noticia publicada el 28 de octubre de 2020 en la que inventaban que Rubén Sánchez había sido condenado por llamar «tarada» y «mascota» a una mujer. Afirmaciones que la sentencia mencionada en el reportaje de Okdiario atribuía en realidad a otra persona.

El segundo procedimiento de rectificación que derivó en condenas contra Eduardo Inda y Okdiario fue por una noticia falsa, fechada el 5 de octubre de 2020, donde inventaron que Sánchez había llamado «homófobo» a un cargo de Ciudadanos en la Junta de Andalucía.

En ambos casos, Inda y su digital fueron condenados a publicar la totalidad o parte del texto de rectificación requerido por el secretario general de FACUA. Publicaciones que no solo tuvieron que realizar en Okdiario, destacándolas en su portada durante un día, sino también en los perfiles del digital en Twitter y Facebook.