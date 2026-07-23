Zapatero sobre las joyas valoradas en 1,3 millones: "Fueron un regalo de cortesía personal"

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido este jueves en que es inocente de todas las acusaciones que se le imputan en el caso Plus Ultra y ha ratificado que nunca habló "con nadie ni del Gobierno ni de la SEPI sobre el rescate" de la aerolínea.

Entrevistado en TVE, en su primera aparición pública tras declarar el 17 de junio ante el juez de la Audiencia Nacional que le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea a cambio de comisiones, Zapatero ha hecho también referencia a las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros.

Fueron un "regalo de cortesía personal" que recibió hace muchos años de un país que no ha revelado.

Ninguna influencia en favor de Plus Ultra

Según ha apuntado, tuvo un "nulo papel" en la tramitación de la ayuda a Plus Ultra, no habló con nadie, no conocía a nadie del consejo de la SEPI y nunca supo que la aerolínea iba a ser rescatada, aunque su amigo Julio Martínez Martínez haya dicho lo contrario.

Ha rechazado entrar en la "estrategia de defensa" de Martínez, quien le implicó en la gestión del préstamo y aseguró que se cobró el 1 % de dicha ayuda por la mediación.

"Nadie va a poder decir que hice ninguna sola influencia, ni siquiera que hablé con nadie, ni de la SEPI ni del Gobierno para el rescate de Plus Ultra", ha insistido el expresidente, quien ha afirmado que siempre ha ejercido su actividad profesional respetando la legalidad.

Ha defendido así su trabajo como consultor para la empresa de su amigo, Análisis Relevante, con cobros que ha declarado en el IRPF, y ha negado haber desviado dinero a sus hijas, investigadas junto a él en la causa: "Mis hijas han hecho su trabajo".

Las joyas, un "regalo de cortesía personal"

Respecto a las joyas, asunto por el que el juez mantiene una pieza separada y le investiga por contrabando y delito fiscal, no ha querido desvelar qué país se las regaló, pero ha asegurado que "en absoluto hay intención de defraudar" y ha garantizado que lo demostrará ante la justicia.

Según ha apuntado, no hay afán patrimonial en estas joyas y no tenían "ni uso ni destino".

Ni siquiera, ha apuntado, sabía su valor. La tasación que consta en las actuaciones será sometida "a contradicción" con un nuevo análisis pericial.

Preguntado sobre si fue un error aceptarlas, ha señalado que "como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, pues evidentemente, seguramente, hubiera tomado otra decisión en ese momento". Devolverlas no puede porque han sido incautadas, pero le producen "una alergia profunda".

La creación de una 'offshore' en Dubai, una invención absoluta.

Zapatero ha tachado de "invención absoluta" que diera instrucciones para crear una sociedad 'offshore' durante una comida y ha señalado que no cuestiona el trabajo de la Policía y el juez, pero que "quien acusa tiene que probar".

"Es que no hablo de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. La comida sí debió de existir, obviamente, porque además la tiene registrada Gertrudis Alcázar y nada más, pero lo otro me parece una inferencia y una deducción insólita", ha recalcado.

Ha aprovechado la entrevista para defender a Alcázar, también investigada, como una trabajadora ejemplar, leal e incapaz de cometer los delitos que se le atribuyen.

Violación de su intimidad

El expresidente ha denunciado el daño que le ha causado que se incluyeran en su expediente y se filtraran sus agendas, dos años de su vida, y las conversaciones privadas con su secretaria, afectando su derecho a la intimidad y a su privacidad.

"No juzgo intenciones de nadie pero las reglas son las que son y todos los derechos afectados en esas filtraciones son los hiperprotegidos en la Constitución".

La investigación ha impactado a toda su familia y está siendo "muy duro", ha reconocido, pero están "muy unidos", con la convicción de que han realizado una actividad "absolutamente lícita", y rodeados de cariño.

Ha agradecido así el apoyo del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y del PSOE y ha pedido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que respete la presunción de inocencia: "Hasta que no haya sentencia firme, aquí no delinque nadie".

A quienes le apoyan no les pide fe, porque, ha dicho, demostrará su inocencia con "hechos".